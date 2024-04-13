rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

В Ростовской области из Северского Донца извлекли тело 30-летнего мужчины

В Ростовской области из Северского Донца извлекли тело 30-летнего мужчины

13 апреля 2024, 07:20
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
В Ростовской области из Северского Донца извлекли тело 30-летнего мужчины
В Ростовской области местный житель утонул в Северском Донце, решив освежиться во время отдыха с друзьями, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

В пятницу, 12 апреля, донские спасатели объявили, что извлекли из Северского Донца тело купальщика, который решил поплавать во время отдыха с друзьями.

По предварительной информации, дончане в Белой Калитве в четверг, 11 апреля, решили отдохнуть на берегу реки Северский Донец. В какой-то момент один из мужчин решил отделиться от группы и искупаться в реке, приятели заметили исчезновение своего 30-летнего спутника только тогда, когда ему уже нельзя было ничем помочь.

Его тело извлекли из воды на следующий день. Спасатели сообщают, что мужчина утонул в районе СНТ «Донец-2»

Фотограф утонул во время подледной съемки в Ростовской области
Узнать подробнее

Сотрудники МЧС напоминают, что купальный сезон все еще не начался, а донские пляжи не оборудованы для купания. Жителям Ростовской области следует проявить осторожность и не купаться в необорудованных для этого местах, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и здоровье. Также дончанам не следует плавать в состоянии алкогольного опьянения, поскольку это может привести к трагедии.

Ранее стало известно, как власти Ростовской области готовятся к купальному сезону 2024 года.

Читайте также:
Пятилетний ребенок утонул во время выгула собаки в Ростовской областиПожилой мужчина утонул во время рыбалки на Дону под СтарочеркасскойВ Ростовской области утонули пять человек в 2024 году
#Надежда Пустяк#Общество#Город#Ростовская область#Здоровье#МЧС#Несчастный случай#Белая Калитва#Последние новости Ростова на сегодня#Жизнь#Уголовное дело#Несчастный случай в Ростовской области#Купальный сезон#Гибель человека#18+#Опасность#Купание#Утонул#Северский Донец#Пляжи#Происшествия#Власти Ростовской области
Подпишитесь
Как сильно может подорожать бензин в Ростовской области в 2024 году
Сегодня, 07:19
Стали известны подробности задержания блогера Портнягина в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:36
Дожди будут заливать Ростов-на-Дону после выходных
Сегодня, 04:50
Риелтор Фомина рассказала, почему цены на аренду жилья в Ростове резко выросли
Вчера, 19:11
Спасатели откачали кошку, надышавшуюся дымом в пожаре на Профсоюзной в Ростове
Вчера, 18:04
"