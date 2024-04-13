В Ростовской области из Северского Донца извлекли тело 30-летнего мужчины

Сотрудники МЧС напоминают, что купальный сезон все еще не начался, а донские пляжи не оборудованы для купания. Жителям Ростовской области следует проявить осторожность и не купаться в необорудованных для этого местах, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и здоровье. Также дончанам не следует плавать в состоянии алкогольного опьянения, поскольку это может привести к трагедии.