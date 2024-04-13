В Ростовской области из Северского Донца извлекли тело 30-летнего мужчины

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:22
В пятницу, 12 апреля, донские спасатели объявили, что извлекли из Северского Донца тело купальщика, который решил поплавать во время отдыха с друзьями.
По предварительной информации, дончане в Белой Калитве в четверг, 11 апреля, решили отдохнуть на берегу реки Северский Донец. В какой-то момент один из мужчин решил отделиться от группы и искупаться в реке, приятели заметили исчезновение своего 30-летнего спутника только тогда, когда ему уже нельзя было ничем помочь.
Его тело извлекли из воды на следующий день. Спасатели сообщают, что мужчина утонул в районе СНТ «Донец-2»
Сотрудники МЧС напоминают, что купальный сезон все еще не начался, а донские пляжи не оборудованы для купания. Жителям Ростовской области следует проявить осторожность и не купаться в необорудованных для этого местах, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и здоровье. Также дончанам не следует плавать в состоянии алкогольного опьянения, поскольку это может привести к трагедии.
Ранее стало известно, как власти Ростовской области готовятся к купальному сезону 2024 года.