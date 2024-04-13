Цены на бензин в Ростовской области могут вырасти к концу мая

Ведущий аналитик Игорь Юшков считает, что дефицит бензина на российских заправках может появиться уже в мае, когда жители Ростовской области и других регионов России отправятся на отдых и дачи, увеличивая потребление бензина в разы. Однако, по словам эксперта, повода для паники нет, поскольку производственные мощности восстановятся с течением времени.