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Published Сегодня, 12:01

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Updated Сегодня, 14:21

Цены на бензин в Ростовской области могут резко вырасти к концу мая

Цены на бензин в Ростовской области могут вырасти к концу мая

13 апреля 2024, 12:01
Фото: 1MI
Цены на бензин в Ростовской области могут резко вырасти к концу мая
В Ростовской области и других регионах России якобы может возникнуть небольшой дефицит бензина, об этом сообщил портал «Новые известия».

Издание «Новые известия» со ссылкой на ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игоря Юшкова рассказал, что российские нефтеперерабатывающие теряют некоторые объемы производства.

По словам эксперта, только за период с февраля 2024 года объемы производства сократились более чем на 10%. Но точной информации о потерях нет, поскольку данные отрасли были засекречены с начала спецоперации на Украине, сообщают СМИ.

Ведущий аналитик Игорь Юшков считает, что дефицит бензина на российских заправках может появиться уже в мае, когда жители Ростовской области и других регионов России отправятся на отдых и дачи, увеличивая потребление бензина в разы. Однако, по словам эксперта, повода для паники нет, поскольку производственные мощности восстановятся с течением времени.

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Сейчас эксперты отрасли считают, что топливные власти страны находятся в затруднительном положении — бензина уже стало меньше, а цены на него продолжают расти. Аналитики предполагают, что в ближайшие месяцы рост цен на топливо может превысить отметки уровня инфляции, и речь идет не о расчетной, а фактической инфляции от 8%.

«Резкий рост цен — это рост социального недовольства. Цены в опте могут вырасти, и это говорит о проблемах в отрасли. Но трансляция оптовых цен на розницу происходит с лагом в 1 месяц», — объясняет директор Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Ранее российский ученый, кандидат экономических наук, блогер и техноброкер Сергей Гатауллин представил прогноз о росте цен на бензин в 2024 году.

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