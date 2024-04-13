Цены на бензин в Ростовской области могут вырасти к концу мая

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Издание «Новые известия» со ссылкой на ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игоря Юшкова рассказал, что российские нефтеперерабатывающие теряют некоторые объемы производства.
По словам эксперта, только за период с февраля 2024 года объемы производства сократились более чем на 10%. Но точной информации о потерях нет, поскольку данные отрасли были засекречены с начала спецоперации на Украине, сообщают СМИ.
Ведущий аналитик Игорь Юшков считает, что дефицит бензина на российских заправках может появиться уже в мае, когда жители Ростовской области и других регионов России отправятся на отдых и дачи, увеличивая потребление бензина в разы. Однако, по словам эксперта, повода для паники нет, поскольку производственные мощности восстановятся с течением времени.
Сейчас эксперты отрасли считают, что топливные власти страны находятся в затруднительном положении — бензина уже стало меньше, а цены на него продолжают расти. Аналитики предполагают, что в ближайшие месяцы рост цен на топливо может превысить отметки уровня инфляции, и речь идет не о расчетной, а фактической инфляции от 8%.
«Резкий рост цен — это рост социального недовольства. Цены в опте могут вырасти, и это говорит о проблемах в отрасли. Но трансляция оптовых цен на розницу происходит с лагом в 1 месяц», — объясняет директор Института энергетики и финансов Алексей Громов.
Ранее российский ученый, кандидат экономических наук, блогер и техноброкер Сергей Гатауллин представил прогноз о росте цен на бензин в 2024 году.