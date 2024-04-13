В Ростовской области в стаж пенсионера не включили 12 лет работы

Сотрудники надзорного органа установили, что пожилой дончанин обратился в социальный фонд для назначения пенсии по старости, но в этом ему отказали. В трудовой стаж пенсионера необоснованно не включили 12 лет работы, несмотря на то, что у мужчины на руках были документы с подтверждением трудовой деятельности.