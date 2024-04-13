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В Ростовской области в стаж пенсионера не включили 12 лет работы

В Ростовской области в стаж пенсионера не включили 12 лет работы

13 апреля 2024, 07:49
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области в стаж пенсионера не включили 12 лет работы
В Ростовской области пересчитали пенсию дончанина, в чем стаж необоснованно не включили 12 лет работы, подробностями поделились в пресс-службе донской прокуратуры.

В пятницу, 12 апреля, прокуроры Таганрога объявили, что провели проверку из-за обращения жителя Ростовской области, который остался недоволен работой сотрудников отделения ФСС РФ по Ростовской области. Прокуратура провела проверку соблюдения федерального законодательства.

Сотрудники надзорного органа установили, что пожилой дончанин обратился в социальный фонд для назначения пенсии по старости, но в этом ему отказали. В трудовой стаж пенсионера необоснованно не включили 12 лет работы, несмотря на то, что у мужчины на руках были документы с подтверждением трудовой деятельности.

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В итоге прокуратура обратилась в суд, который удовлетворил исковые требования, теперь дончанин назначили пенсию и пересчитали ее размер. В результате перерасчета сумма составила более 190 тысяч рублей.

Напомним, недавно стало известно, что в Ростовской области отцы стали чаще уходить в отпуск по уходу за детьми. Власти обратили внимание, что в зависимости от того, за каким по счету ребенком ухаживает родитель, каждый год декретного отпуска добавляет в стаж от 1,8 до 5,4 коэффициента.

Ранее в Ростовской области жители смогут получать доплаты за опеку над правнуками.

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