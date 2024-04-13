В Таганроге водитель протаранил остановку общественного транспорта

Напомним, водителям рекомендуется быть внимательными и осторожными во время управления автомобилями, а также не превышать безопасную скорость движения и не садиться за руль в состоянии опьянения, чтобы не создавать аварийных ситуаций и рисков для здоровья и жизни окружающих.