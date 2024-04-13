В Таганроге водитель протаранил остановку общественного транспорта

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
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Updated Сегодня, 17:48
В ночь на субботу, 13 апреля, в 00.30 мск на улице Ленина, 125 произошла авария.
По предварительной информации, неизвестный водитель, который находился за рулем черной иномарки, въехал в остановку общественного транспорта, после чего проехал еще несколько десятков метров и перевернулся. Теперь полиции придется выяснить, при каких обстоятельствах водитель потерял контроль над управлением автомобилем, и что стало причиной аварии.
Ранее водитель фуры погиб в массовом ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.
Напомним, водителям рекомендуется быть внимательными и осторожными во время управления автомобилями, а также не превышать безопасную скорость движения и не садиться за руль в состоянии опьянения, чтобы не создавать аварийных ситуаций и рисков для здоровья и жизни окружающих.