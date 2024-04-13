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Published Сегодня, 17:46

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Updated Сегодня, 17:48

В Таганроге водитель протаранил остановку общественного транспорта

В Таганроге водитель протаранил остановку общественного транспорта

13 апреля 2024, 17:46
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Таганроге водитель протаранил остановку общественного транспорта
В Таганроге автомобиль протаранил остановку на улице Ленина, обстоятельствами аварии поделились в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

В ночь на субботу, 13 апреля, в 00.30 мск на улице Ленина, 125 произошла авария.

По предварительной информации, неизвестный водитель, который находился за рулем черной иномарки, въехал в остановку общественного транспорта, после чего проехал еще несколько десятков метров и перевернулся. Теперь полиции придется выяснить, при каких обстоятельствах водитель потерял контроль над управлением автомобилем, и что стало причиной аварии.

Фото: ГИБДД по Ростовской области

Ранее водитель фуры погиб в массовом ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.

Напомним, водителям рекомендуется быть внимательными и осторожными во время управления автомобилями, а также не превышать безопасную скорость движения и не садиться за руль в состоянии опьянения, чтобы не создавать аварийных ситуаций и рисков для здоровья и жизни окружающих.

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