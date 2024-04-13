Врачи спасли жизнь 42-летней ростовчанки с внематочной беременностью

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Сотрудники пресс-службы рассказали, что в отделение гинекологии ГБСМП Ростова-на-Дону обратилась 42-летняя горожанка. Женщина обнаружила у себя признаки беременности и обратилась к врачу за подтверждением, однако во время УЗИ врач рассказала, что плодное яйцо закрепилось вне полости матки — в цервикальном канале ее шейки. В этом месте плод не способен развиваться, а жизнь женщины находится под угрозой.
Ростовчанку немедленно госпитализировали в гинекологию ГБСМП. По словам врачей, до недавнего времени в случае подобной беременности можно было только удалить матку, однако это бы навсегда лишило ростовчанку возможности стать мамой.
Главный врач ГБСМП Ростова, рентгенэндоваскулярный хирург Александр Пономарев провел пациентке эмболизацию, после чего его коллега, заведующая отделением гинекологии Виктория Лесовая прооперировала пациентку и извлекла плодное яйцо, благодаря чему удалось сохранить не только жизнь ростовчанки, но и ее репродуктивное здоровье. Теперь ростовчанке предстоит пройти реабилитацию.
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