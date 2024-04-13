Врачи спасли жизнь 42-летней ростовчанки с внематочной беременностью

Сотрудники пресс-службы рассказали, что в отделение гинекологии ГБСМП Ростова-на-Дону обратилась 42-летняя горожанка. Женщина обнаружила у себя признаки беременности и обратилась к врачу за подтверждением, однако во время УЗИ врач рассказала, что плодное яйцо закрепилось вне полости матки — в цервикальном канале ее шейки. В этом месте плод не способен развиваться, а жизнь женщины находится под угрозой.