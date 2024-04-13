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Врачи спасли жизнь 42-летней ростовчанки с внематочной беременностью

Врачи спасли жизнь 42-летней ростовчанки с внематочной беременностью

13 апреля 2024, 15:50
Фото: 1MI
Врачи спасли жизнь 42-летней ростовчанки с внематочной беременностью
В Ростове врачи помогли пациентке с внематочной беременностью, об этом сообщили в пресс-службе донского Минздрава.

Сотрудники пресс-службы рассказали, что в отделение гинекологии ГБСМП Ростова-на-Дону обратилась 42-летняя горожанка. Женщина обнаружила у себя признаки беременности и обратилась к врачу за подтверждением, однако во время УЗИ врач рассказала, что плодное яйцо закрепилось вне полости матки — в цервикальном канале ее шейки. В этом месте плод не способен развиваться, а жизнь женщины находится под угрозой.

Ростовчанку немедленно госпитализировали в гинекологию ГБСМП. По словам врачей, до недавнего времени в случае подобной беременности можно было только удалить матку, однако это бы навсегда лишило ростовчанку возможности стать мамой.

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Главный врач ГБСМП Ростова, рентгенэндоваскулярный хирург Александр Пономарев провел пациентке эмболизацию, после чего его коллега, заведующая отделением гинекологии Виктория Лесовая прооперировала пациентку и извлекла плодное яйцо, благодаря чему удалось сохранить не только жизнь ростовчанки, но и ее репродуктивное здоровье. Теперь ростовчанке предстоит пройти реабилитацию.

Ранее в Ростовской области сохранили ребенка бойца СВО, несмотря на патологию, обнаруженную у его беременной жены.

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