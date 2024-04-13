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Житель Ростовской области обнаружил под капотом автомобиля неизвестную змею

Житель Ростовской области обнаружил под капотом автомобиля неизвестную змею

13 апреля 2024, 09:18
Фото: Изображение Midjourney
Житель Ростовской области обнаружил под капотом автомобиля неизвестную змею
В Ростовской области житель Гуково обнаружил под капотом авто неизвестную змею, об этом сообщили местные Telegram-каналы.

В субботу, 13 апреля, Telegram-канал «Ростов Папа» со ссылкой на жителя Гуково рассказал, что накануне вечером под капотом одного из автомобилей обнаружили змею. Неизвестную змею обнаружили во время осмотра автомобиля и поймали ее, о дальнейшей судьбе пресмыкающегося ничего неизвестно.

Фото: Telegram-канал «Ростов Папа»

Судя по фотографиям, опубликованным подписчиком канала, в руки дончанина попал обычный уж или узорчатый полоз, которые не представляют опасности для человека и не являются ядовитыми. Однако информация об этом пока не получила подтверждения.

Ранее эколог Алексей Лебедев рассказал, почему в Ростовской области фиксируют массовое нашествие змей.

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