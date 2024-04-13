Житель Ростовской области обнаружил под капотом автомобиля неизвестную змею

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
В субботу, 13 апреля, Telegram-канал «Ростов Папа» со ссылкой на жителя Гуково рассказал, что накануне вечером под капотом одного из автомобилей обнаружили змею. Неизвестную змею обнаружили во время осмотра автомобиля и поймали ее, о дальнейшей судьбе пресмыкающегося ничего неизвестно.
Судя по фотографиям, опубликованным подписчиком канала, в руки дончанина попал обычный уж или узорчатый полоз, которые не представляют опасности для человека и не являются ядовитыми. Однако информация об этом пока не получила подтверждения.
Ранее эколог Алексей Лебедев рассказал, почему в Ростовской области фиксируют массовое нашествие змей.