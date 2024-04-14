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Published Сегодня, 16:56

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Updated Сегодня, 16:56

Смертельное ДТП произошло в Ростовской области 14 апреля

Фура с прицепом перевернулась в Ростовской области после удара легковушки

14 апреля 2024, 16:56
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
Смертельное ДТП произошло в Ростовской области 14 апреля
Смертельное ДТП произошло в Ростовской области 14 апреля, подробностями поделились в Госавтоинспекции.

Авария случилась на трассе «Котельниково — Песчанокопское». Водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу где столкнулся с фурой с прицепом Faw-7066. Удар был настолько сильным, что грузовик перевернулся на дороге, полностью перегородив ее для движения. Легковушку, а точнее оставшуюся от нее груду металла, тем временем отбросило на обочину.

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Водителя Hyundai госпитализировали, однако от полученных травм он умер в течение часа. Также в больнице оказали помощь водителю фуры и двум пассажирам легкового авто.

Ранее в Таганроге неизвестный ночью снес остановку и сбежал.

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