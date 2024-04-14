Фура с прицепом перевернулась в Ростовской области после удара легковушки

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
Авария случилась на трассе «Котельниково — Песчанокопское». Водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу где столкнулся с фурой с прицепом Faw-7066. Удар был настолько сильным, что грузовик перевернулся на дороге, полностью перегородив ее для движения. Легковушку, а точнее оставшуюся от нее груду металла, тем временем отбросило на обочину.
Водителя Hyundai госпитализировали, однако от полученных травм он умер в течение часа. Также в больнице оказали помощь водителю фуры и двум пассажирам легкового авто.
Ранее в Таганроге неизвестный ночью снес остановку и сбежал.