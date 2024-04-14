Фура с прицепом перевернулась в Ростовской области после удара легковушки

Авария случилась на трассе «Котельниково — Песчанокопское». Водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу где столкнулся с фурой с прицепом Faw-7066. Удар был настолько сильным, что грузовик перевернулся на дороге, полностью перегородив ее для движения. Легковушку, а точнее оставшуюся от нее груду металла, тем временем отбросило на обочину.