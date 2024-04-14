Итоги недели: в Ростовской области отразили атаку БПЛА и отложили реконструкцию парка

Провести ее должны были еще несколько лет назад. В 2022 году власти Ростова заявляли, что на реконструкцию парка Горького потребуется 660 миллионов рублей, однако пока эти средства искали — работы выросли в цене еще на 40 миллионов рублей, после чего город принял решение перераспределить и направить эти деньги на другие проекты.