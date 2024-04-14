Итоги недели: в Ростовской области отразили атаку БПЛА и отложили реконструкцию парка

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
В ночь на 12 апреля регион снова атаковали дроны. Целью беспилотников стал Новошахтинск. В Минобороны сообщили о четырех БПЛА самолетного типа. Все их уничтожили на подлете к городу. Обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.
В военном ведомстве произошедшее назвали попыткой террористического акта. Позже СМИ сообщили, что один из четырех дронов смогли сбить из стрелкового оружия. Остальные были уничтожены системой ПВО.
Губернатор Василий Голубев несколькими днями позже уточнил, что с начала 2024 года подразделения противовоздушной обороны уничтожили в небе над регионом около ста беспилотников и ракет.
В администрации Ростова изданию «КП — Ростов-на-Дону» заявили, что запланированную ранее реконструкцию парка Горького снова отложили. На этот раз причиной стала необходимость внести корректировку в проектную документацию.
Чиновники уточнили, что начать работы нельзя без приведения проекта в соответствие с действующими нормативами. Когда теперь запланировано начало работ по реконструкции, не уточняется.
Провести ее должны были еще несколько лет назад. В 2022 году власти Ростова заявляли, что на реконструкцию парка Горького потребуется 660 миллионов рублей, однако пока эти средства искали — работы выросли в цене еще на 40 миллионов рублей, после чего город принял решение перераспределить и направить эти деньги на другие проекты.
ТАСС сообщил о гибели адвоката Марата Хабибулина 11 апреля.Он известен защитой самого известного отечественного маньяка Андрея Чикатило, совершавшего свои зверские преступления в Ростовской области и других регионах СССР.
Адвокат в день гибели возвращался из Луганска в Ростов-на-Дону. По предварительным данным, за рулем ему стало плохо. Он потерял управление, и машина вылетела на обочину, где перевернулась.
К моменту прибытия медиков Хабибулин уже скончался. Сообщается, что причина смерти не связана с последствиями ДТП.
Официальной информации о происшествии пока не поступало.
Сообщалось, что помощь в организации похорон Хабибулина окажет центр «Феникс» и адвокатская палата Ростовской области.