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Published Сегодня, 16:33

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Updated Сегодня, 16:35

Главные новости Ростовской области с 8 по 14 апреля.

Итоги недели: в Ростовской области отразили атаку БПЛА и отложили реконструкцию парка

14 апреля 2024, 16:33
Фото: для иллюстрации / 1MI
Главные новости Ростовской области с 8 по 14 апреля.
В Новошахтинске отбили атаку дронов, тем временем в Ростове вновь перенесли реконструкцию парка Горького, а в ДТП погиб адвокат, известный защитой на суде маньяка Андрея Чикатило.

Сбитые БПЛА

В ночь на 12 апреля регион снова атаковали дроны. Целью беспилотников стал Новошахтинск. В Минобороны сообщили о четырех БПЛА самолетного типа. Все их уничтожили на подлете к городу. Обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.

В военном ведомстве произошедшее назвали попыткой террористического акта. Позже СМИ сообщили, что один из четырех дронов смогли сбить из стрелкового оружия. Остальные были уничтожены системой ПВО.

Губернатор Василий Голубев несколькими днями позже уточнил, что с начала 2024 года подразделения противовоздушной обороны уничтожили в небе над регионом около ста беспилотников и ракет.

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Корректировки в документы

В администрации Ростова изданию «КП — Ростов-на-Дону» заявили, что запланированную ранее реконструкцию парка Горького снова отложили. На этот раз причиной стала необходимость внести корректировку в проектную документацию.

Чиновники уточнили, что начать работы нельзя без приведения проекта в соответствие с действующими нормативами. Когда теперь запланировано начало работ по реконструкции, не уточняется.

Провести ее должны были еще несколько лет назад. В 2022 году власти Ростова заявляли, что на реконструкцию парка Горького потребуется 660 миллионов рублей, однако пока эти средства искали — работы выросли в цене еще на 40 миллионов рублей, после чего город принял решение перераспределить и направить эти деньги на другие проекты.

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Смерть адвоката Чикатило

ТАСС сообщил о гибели адвоката Марата Хабибулина 11 апреля.Он известен защитой самого известного отечественного маньяка Андрея Чикатило, совершавшего свои зверские преступления в Ростовской области и других регионах СССР.

Адвокат в день гибели возвращался из Луганска в Ростов-на-Дону. По предварительным данным, за рулем ему стало плохо. Он потерял управление, и машина вылетела на обочину, где перевернулась.

К моменту прибытия медиков Хабибулин уже скончался. Сообщается, что причина смерти не связана с последствиями ДТП.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Сообщалось, что помощь в организации похорон Хабибулина окажет центр «Феникс» и адвокатская палата Ростовской области.

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