Масло, рыба и овощи резко подорожали в Ростовской области перед Пасхой

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Статистическое ведомство сравнило цены на ряд продовольственных товаров и услуги в регионе в марте этого года и декабре 2023 года. Выяснилось, что в целом продовольственные товары, без учета алкоголя, с начала года подорожали на 2,39%. Алкоголь же поднялся в цене на 2,18%.
С декабря в области также подорожали макароны — в среднем на 1,53%. Значительно увеличилась цена рыбы и морепродуктов — на 2,21%. Сливочное масло подорожало на 5,73%, а молоко и молочная продукция — на 1,77%. Больше других продуктов поднялись в цене овощи — с декабря их стоимость стала выше на 11,11%.
Подешевели в регионе мясо (на 1,34%), подсолнечное масло (на 1,14%) и яйца (на 9,67%).
Ранее сообщалось, что в апреле в Ростове оказались самые дорогие в регионе масло, сыр, творог и хлеб.