Масло, рыба и овощи резко подорожали в Ростовской области перед Пасхой

Статистическое ведомство сравнило цены на ряд продовольственных товаров и услуги в регионе в марте этого года и декабре 2023 года. Выяснилось, что в целом продовольственные товары, без учета алкоголя, с начала года подорожали на 2,39%. Алкоголь же поднялся в цене на 2,18%.