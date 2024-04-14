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Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

Продовольственные товары в Ростовской области по отношению к декабрю прошлого года подорожали на 2,39%

Масло, рыба и овощи резко подорожали в Ростовской области перед Пасхой

14 апреля 2024, 08:46
Фото: Изображение Midjourney
Продовольственные товары в Ростовской области по отношению к декабрю прошлого года подорожали на 2,39%
Продовольственные товары в Ростовской области по отношению к декабрю прошлого года подорожали на 2,39%, следует из данных Ростовстата.

Статистическое ведомство сравнило цены на ряд продовольственных товаров и услуги в регионе в марте этого года и декабре 2023 года. Выяснилось, что в целом продовольственные товары, без учета алкоголя, с начала года подорожали на 2,39%. Алкоголь же поднялся в цене на 2,18%.

С декабря в области также подорожали макароны — в среднем на 1,53%. Значительно увеличилась цена рыбы и морепродуктов — на 2,21%. Сливочное масло подорожало на 5,73%, а молоко и молочная продукция — на 1,77%. Больше других продуктов поднялись в цене овощи — с декабря их стоимость стала выше на 11,11%.

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Подешевели в регионе мясо (на 1,34%), подсолнечное масло (на 1,14%) и яйца (на 9,67%).

Ранее сообщалось, что в апреле в Ростове оказались самые дорогие в регионе масло, сыр, творог и хлеб.

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