Массовую драку устроили водители прямо на трассе в Ростовской области

Posted Сегодня, 18:00
Published Сегодня, 18:00
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Происшествие случилось днем 14 апреля на Жуковском шоссе в Волгодонском районе. Водители заметили белый микроавтобус, преследовавший белую легковушку. Прямо во время движения из машины выбежал парень. Тогда же притормозил микроавтобус. Оттуда выбежали три молодых человека, которые принялись избивать парня.
Через несколько секунд их разняли две женщины. Молодой человек снова убежал, а трое нападавших стали его преследовать. Дальнейшее развитие событий остается неизвестным.
В полиции региона инцидент пока никак не комментировали. Что стало причиной конфликта и избиения, а также, чем закончилось происшествие, пока загадка.
Ранее двое ростовчан пострадали во время массовой драки в парке имени Горького.