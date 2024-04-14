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Posted Сегодня, 18:00

Published Сегодня, 18:00

Modified Сегодня, 18:02

Updated Сегодня, 18:02

Неизвестные избили мужчину на Жуковском шоссе в Ростовской области

Массовую драку устроили водители прямо на трассе в Ростовской области

14 апреля 2024, 18:00
Фото: для иллюстрации / 1MI
Неизвестные избили мужчину на Жуковском шоссе в Ростовской области

Массовое избиение произошло на трассе в Ростовской области

Неизвестные избили мужчину на Жуковском шоссе в Ростовской области, видео инцидента попало в соцсети.

Происшествие случилось днем 14 апреля на Жуковском шоссе в Волгодонском районе. Водители заметили белый микроавтобус, преследовавший белую легковушку. Прямо во время движения из машины выбежал парень. Тогда же притормозил микроавтобус. Оттуда выбежали три молодых человека, которые принялись избивать парня.

Через несколько секунд их разняли две женщины. Молодой человек снова убежал, а трое нападавших стали его преследовать. Дальнейшее развитие событий остается неизвестным.

Неизвестные избили мужчину на Жуковском шоссе в Ростовской области
Видео: Фото для иллюстрации / Telegram-канал «Автолайн 761»

В полиции региона инцидент пока никак не комментировали. Что стало причиной конфликта и избиения, а также, чем закончилось происшествие, пока загадка.

Ранее двое ростовчан пострадали во время массовой драки в парке имени Горького.

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