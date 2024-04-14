Массовую драку устроили водители прямо на трассе в Ростовской области

Происшествие случилось днем 14 апреля на Жуковском шоссе в Волгодонском районе. Водители заметили белый микроавтобус, преследовавший белую легковушку. Прямо во время движения из машины выбежал парень. Тогда же притормозил микроавтобус. Оттуда выбежали три молодых человека, которые принялись избивать парня.