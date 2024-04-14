На набережной Ростова образовались очереди на «Валдай»

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
В Ростовской области запустили водные пассажирские перевозки на судне на подводных крыльях «Валдай». Сейчас два таких судна ходят по маршруту из Ростова в Азов и обратно.
«Валдай» может вместить в себя 45 пассажиров. Билет на него нельзя купить заранее. Места распродаются прямо на причале перед отправлением. Стоимость одного билета составляет 250 рублей.
На ростовской набережной перед отправлением выстаиваются очереди в десятки желающих отправиться в поездку. Мест на всех не хватает. Похожая ситуация складывается и в Азове во время отправления в Ростов.
Также указывалось, что последний рейс «Валдай» осуществляет из Азова в Ростов в 19.30 мск. Однако на местном причале корреспонденту RostovGazeta заявили, что ждать судно в это время не стоит. В сумерки «Валдай» ходить не будет, а потому в 19.30 мск его станут пускать до Ростова лишь в конце апреля.
Ранее сообщалось, что власти Ростовской области закупят причалы для «Валдаев» и «Метеоров».