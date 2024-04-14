На набережной Ростова образовались очереди на «Валдай»

Также указывалось, что последний рейс «Валдай» осуществляет из Азова в Ростов в 19.30 мск. Однако на местном причале корреспонденту RostovGazeta заявили, что ждать судно в это время не стоит. В сумерки «Валдай» ходить не будет, а потому в 19.30 мск его станут пускать до Ростова лишь в конце апреля.