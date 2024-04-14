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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 16:38

Updated Сегодня, 16:38

Желающих прокатиться на судне «Валдай» гораздо больше, чем пассажирских мест

На набережной Ростова образовались очереди на «Валдай»

14 апреля 2024, 14:03
Фото: rostovgazeta.ru
Желающих прокатиться на судне «Валдай» гораздо больше, чем пассажирских мест

На судно «Валдай» в Ростове пассажирам не хватает мест

Желающих прокатиться на судне «Валдай» гораздо больше, чем пассажирских мест, сообщают в социальных сетях ростовчане.

В Ростовской области запустили водные пассажирские перевозки на судне на подводных крыльях «Валдай». Сейчас два таких судна ходят по маршруту из Ростова в Азов и обратно.

«Валдай» может вместить в себя 45 пассажиров. Билет на него нельзя купить заранее. Места распродаются прямо на причале перед отправлением. Стоимость одного билета составляет 250 рублей.

На ростовской набережной перед отправлением выстаиваются очереди в десятки желающих отправиться в поездку. Мест на всех не хватает. Похожая ситуация складывается и в Азове во время отправления в Ростов.

Очереди на судно «Валдай» в РостовеОчереди на судно «Валдай» в Ростове
Очереди на судно «Валдай» в Ростове
Фото: Вконтакте «Ростовский Городской Транспорт»

Также указывалось, что последний рейс «Валдай» осуществляет из Азова в Ростов в 19.30 мск. Однако на местном причале корреспонденту RostovGazeta заявили, что ждать судно в это время не стоит. В сумерки «Валдай» ходить не будет, а потому в 19.30 мск его станут пускать до Ростова лишь в конце апреля.

Ранее сообщалось, что власти Ростовской области закупят причалы для «Валдаев» и «Метеоров».

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