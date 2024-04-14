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Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

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Updated Сегодня, 11:44

Огонь вспыхнул в жилом комплексе по адресу Нансена, 103/1 в Ростове

На видео попал страшный пожар, охвативший этажи в высотке на Нансена в Ростове

14 апреля 2024, 11:42
Фото: 1MI
Огонь вспыхнул в жилом комплексе по адресу Нансена, 103/1 в Ростове
Огонь вспыхнул в жилом комплексе по адресу Нансена, 103/1 в Ростове, на место выехали спасатели МЧС.

Днем 14 апреля огонь распространился на 18-м этаже дома на улице Нансена. Всего в здании 25 этажей. Очевидцы сообщают, что припаркованные во вдоре жилого комплекса машины долгое время не позволяли пожарным подъехать к месту возгорания. Из-за этого огонь стал распространяться на другие этажи.

Огонь вспыхнул в жилом комплексе по адресу Нансена, 103/1 в Ростове
Видео: Социальные сети

В управлении МЧС заявили о сильном задымлении. Из здания эвакуируют людей. На месте работают 40 спасателей и 11 единиц техники. К 14.30 мск пожар локализовали на площади в 20 квадратных метров.

Информация о ЧП уточняется.

Ранее спа-клуб сгорел в Ростове-на-Дону на площади в 500 кв метров.

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