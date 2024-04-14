На видео попал страшный пожар, охвативший этажи в высотке на Нансена в Ростове

Днем 14 апреля огонь распространился на 18-м этаже дома на улице Нансена. Всего в здании 25 этажей. Очевидцы сообщают, что припаркованные во вдоре жилого комплекса машины долгое время не позволяли пожарным подъехать к месту возгорания. Из-за этого огонь стал распространяться на другие этажи.