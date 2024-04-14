По всему Ростову перекроют дороги до октября из-за ремонта

Так, до 1 июля ограничение на движение транспорта действует в переулке Крепостном на участке от Садовой до Горького. До 1 августа работы будут проводить в переулке 1-м Машиностроительном (от дома №11 до дома №18), на Днепропетровской (от объездной дороги до рынка «Алмаз»), на Ченцова (от 14-й Линии до 26-й Линии), на Международной улице и некоторых других.