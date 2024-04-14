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Published Сегодня, 10:57

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Updated Сегодня, 10:59

Движение транспорта ограничат в Ростове из-за масштабной реконструкции дорог

По всему Ростову перекроют дороги до октября из-за ремонта

14 апреля 2024, 10:57
Фото: 1MI
Движение транспорта ограничат в Ростове из-за масштабной реконструкции дорог
Движение транспорта ограничат в Ростове из-за масштабной реконструкции дорог, сообщили в городском департаменте транспорта.

Ремонтные работы на некоторых участках уже начались и продлятся в течение нескольких месяцев. Из-за этого автомобилисты не смогут проехать на нескольких улицах по всему городу.

Так, до 1 июля ограничение на движение транспорта действует в переулке Крепостном на участке от Садовой до Горького. До 1 августа работы будут проводить в переулке 1-м Машиностроительном (от дома №11 до дома №18), на Днепропетровской (от объездной дороги до рынка «Алмаз»), на Ченцова (от 14-й Линии до 26-й Линии), на Международной улице и некоторых других.

До 1 сентября продлятся дорожные ограничения на Красноармейской (от Ворошиловского до Гвардейской), на Темерницкой (от Буденновского до Ворошиловского), на 26-й Линии (от Шолохова до Ченцова), а также на Чехова (от Лермонтовской до Текучева).

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Наконец, до 1 октября ограничения будут актуальны для Таганрогской улицы (от Малиновского до Авиамоторного), для Малиновского (от Коммунистического до Всесоюзной), для Ленина (от Страны Советов до Народного Ополчения), для Особенной (от Крылатого до Оганова, 118), для Руднева (от 40-летия Победы до Детской) и нескольких других.

С полным списком ограничений можно ознакомиться на сайте администрации города.

Напомним, также в Ростове ограничат движение транспорта из-за празднования 1 Мая. RostovGazeta подробно рассказала, где нельзя будет проехать в день праздника.

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