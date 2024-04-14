Понтонный мост на Зеленый остров в Ростове закрыли на техработы

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
В социальных сетях ростовчане опубликовали фото объявления, развешанного рядом с понтонным мостом на Зеленый остров. Его начали устанавливать несколько дней назад. Однако открывать его в скором времени судя по всему не планируют.
В объявлении указывается, что мост закрыт для проведения «технических работ». Каких именно, не уточняется. Когда откроют мост также не указано. С вопросами ростовчан направляют в дирекцию по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова.
По указанным в объявлении телефонам корреспонденту RostovGazeta, к сожалению, не ответили.
Ранее замглавы администрации города по соцвопросам Елена Кожухова заявляла, что мост на Зеленый остров могут открыть уже в апреле. Как правило, это движение по мосту запускают с 1 мая.