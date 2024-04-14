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Published Сегодня, 11:47

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Updated Сегодня, 11:49

Технические работы проводят на понтонном мосту на Зеленый остров в Ростове

Понтонный мост на Зеленый остров в Ростове закрыли на техработы

14 апреля 2024, 11:47
Фото: Администрация Ростова
Технические работы проводят на понтонном мосту на Зеленый остров в Ростове
Технические работы проводят на понтонном мосту на Зеленый остров в Ростове, сообщают в социальных сетях.

В социальных сетях ростовчане опубликовали фото объявления, развешанного рядом с понтонным мостом на Зеленый остров. Его начали устанавливать несколько дней назад. Однако открывать его в скором времени судя по всему не планируют.

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В объявлении указывается, что мост закрыт для проведения «технических работ». Каких именно, не уточняется. Когда откроют мост также не указано. С вопросами ростовчан направляют в дирекцию по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова.

По указанным в объявлении телефонам корреспонденту RostovGazeta, к сожалению, не ответили.

Ранее замглавы администрации города по соцвопросам Елена Кожухова заявляла, что мост на Зеленый остров могут открыть уже в апреле. Как правило, это движение по мосту запускают с 1 мая.

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