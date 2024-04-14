rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:26

Published Сегодня, 17:26

Modified Сегодня, 17:26

Updated Сегодня, 17:26

Трассу М-4 «Дон» сковал затор в районе Каменска-Шахтинского

Пробка в 27 километров собралась на М-4 в Ростовской области. Что там произошло?

14 апреля 2024, 17:26
Фото: 1MI
Трассу М-4 «Дон» сковал затор в районе Каменска-Шахтинского

Пробка в 27 км собралась на М-4 в Ростовской области из-за ремонта дороги

Трассу М-4 «Дон» сковал затор в районе Каменска-Шахтинского в Ростовской области, сообщают «Яндекс. Карты».

Пробка протянулась от поселка Глубокий до хутора Среднеговейный, недалеко от Каменска. Сейчас длина затора составляет чуть больше 27 километров. Его причиной стали дорожные работы на трассе М-4 «Дон».

Ремонт на этом участке продлится до начала лета. Водители переживают, что ситуация может усугубиться на майские праздники.

Движение по участку М-4 «Дон» в Ростовской области запустят к лету
Узнать подробнее

Сейчас автомобилисты советуют друг другу заранее продумать альтернативные пути движения, чтобы не терять времени в заторах.

Накануне смертельное ДТП с фурами парализовало движение на М-4 в Ростовской области.

Читайте также:
Подрядчиков заставят переделать ремонт дорог в Ростовской области к 1 июняГубернатор Голубев озвучил планы по реконструкции М-4 «Дон» в Ростовской областиПочти 100 тысяч квадратных метров ям выявили на М-4 «Дон» в Ростовской области
#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#Транспорт#Дороги#Ремонт дорог в Ростовской области#Пробка на М-4 в Ростовской области#Ремонт дорог на М-4#Происшествия
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области отразили атаку БПЛА и отложили реконструкцию парка
Сегодня, 16:33
В МЧС предупредили о подтоплениях в Ростовской области
Сегодня, 16:24
Жильцы рухнувшей пятиэтажки в Ростове пригрозили разбить палаточный лагерь
Сегодня, 15:51
Рыбак готов раскрыть секретное место большого улова под Ростовом. Но есть нюанс
Сегодня, 14:59
На набережной Ростова образовались очереди на «Валдай»
Сегодня, 14:03
Задержанный в Ростове блогер Портнягин дал признательные показания
Сегодня, 13:32
"