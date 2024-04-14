Пробка в 27 километров собралась на М-4 в Ростовской области. Что там произошло?

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
Пробка протянулась от поселка Глубокий до хутора Среднеговейный, недалеко от Каменска. Сейчас длина затора составляет чуть больше 27 километров. Его причиной стали дорожные работы на трассе М-4 «Дон».
Ремонт на этом участке продлится до начала лета. Водители переживают, что ситуация может усугубиться на майские праздники.
Сейчас автомобилисты советуют друг другу заранее продумать альтернативные пути движения, чтобы не терять времени в заторах.
Накануне смертельное ДТП с фурами парализовало движение на М-4 в Ростовской области.