Продавцы автомобилей в Ростовской области вынуждены снижать цены

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Так, за март текущего года средние цены на поддержанные машины упали у автодилеров на 8% по сравнению с февралем и на 9% по сравнению с началом января 2024 года.
Следом за автодилерами цены снизили и различные частные продавцы автомобилей. Однако не так существенно. Всего на 3,5% по сравнению со вторым месяцем этого года и на 5% по сравнению с январем.
По словам эксперта, такой ценопад связан с тем, что не произошло всплеска спроса на поддержанные автомобили.
Самая продаваемая модель машины с пробегом — Hyundai Solaris. Данный автомобиль обычно покупают спустя почти два месяца с момента размещения объявления. Средняя стоимость машины составляет 1 270 144 рубля.
Ранее стало известно, что в Ростовской области выросли цены на внедорожники. За первые месяцы 2024 года они подорожали на 4%.