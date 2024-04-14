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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Автодилеры в Ростовской области вынужденно снижают цены на автомобили

Продавцы автомобилей в Ростовской области вынуждены снижать цены

14 апреля 2024, 09:43
Фото: Изображение Midjourney
Автодилеры в Ростовской области вынужденно снижают цены на автомобили
В Ростовской области наблюдается снижение стоимости подержанных автомобилей, сообщает Авто.ру.

Так, за март текущего года средние цены на поддержанные машины упали у автодилеров на 8% по сравнению с февралем и на 9% по сравнению с началом января 2024 года.

Следом за автодилерами цены снизили и различные частные продавцы автомобилей. Однако не так существенно. Всего на 3,5% по сравнению со вторым месяцем этого года и на 5% по сравнению с январем.

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По словам эксперта, такой ценопад связан с тем, что не произошло всплеска спроса на поддержанные автомобили.

Самая продаваемая модель машины с пробегом — Hyundai Solaris. Данный автомобиль обычно покупают спустя почти два месяца с момента размещения объявления. Средняя стоимость машины составляет 1 270 144 рубля.

Ранее стало известно, что в Ростовской области выросли цены на внедорожники. За первые месяцы 2024 года они подорожали на 4%.

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