Резкое похолодание сменит в Ростове аномальную жару

Вместе с тем уже с 16 апреля и до начала выходных в Ростов вернется жара. Днем столбики термометров будут подниматься до +30 градусов, вечером ожидается температура в +14 градусов. Дождей не прогнозируется, однако небо будет облачным. Ветер стихнет до пяти метров в секунду.