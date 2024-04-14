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Published Сегодня, 09:01

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Updated Сегодня, 09:24

Наступающая рабочая неделя выдастся жаркой в Ростове

Резкое похолодание сменит в Ростове аномальную жару

14 апреля 2024, 09:01
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Наступающая рабочая неделя выдастся жаркой в Ростове
Наступающая рабочая неделя выдастся жаркой в Ростове, сообщили синоптики.

В понедельник, 15 апреля, в городе ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем упадет до +19 градусов, вечером похолодает до +13. Порывы ветра достигнут десяти метров в секунду.

Вместе с тем уже с 16 апреля и до начала выходных в Ростов вернется жара. Днем столбики термометров будут подниматься до +30 градусов, вечером ожидается температура в +14 градусов. Дождей не прогнозируется, однако небо будет облачным. Ветер стихнет до пяти метров в секунду.

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В выходные, 20 и 21 апреля, погодная ситуация изменится. В Ростове станет пасмурно. Температура воздуха днем составит лишь +17 градусов. Ночью возможны похолодания до +11 градусов.

Ранее автомобилистов предупредили о ливнях на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.

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