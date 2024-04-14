Рыбак готов раскрыть секретное место большого улова под Ростовом. Но есть нюанс

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Рыбак утверждает, что таинственное место с большим уловом находится всего в 20 минутах езды от Ростова-на-Дону. Раскрыть геолокацию он готов за 500 рублей. Зато потом, со слов рыбака, его коллегу ожидает на постоянной основе хорошая рыбалка.
«Канал очень большой! Клев тоже шикарный. Ловить можно как на фидер, так и на поплавок. Можно хорошо отдохнуть и порыбачить», — отмечает рыбак.
В качестве доказательства автор объявления приложил фотографии, где виден пустынный канал и большой улов рыбы.
Ранее ростовские рыбаки рассказали, как определить «рыбное место» по прозрачности воды.