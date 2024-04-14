Рыбак готов раскрыть секретное место большого улова под Ростовом. Но есть нюанс

Рыбак утверждает, что таинственное место с большим уловом находится всего в 20 минутах езды от Ростова-на-Дону. Раскрыть геолокацию он готов за 500 рублей. Зато потом, со слов рыбака, его коллегу ожидает на постоянной основе хорошая рыбалка.