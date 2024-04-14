Стало известно, где можно сэкономить на покупке мяса в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
По данным на 8 апреля, средняя цена килограмма говядины в регионе составляет 535,74 рубля. Дороже всего этот вид мяса продают в Таганроге — 566,74 рубля за килограмм. Это на несколько десятков рублей больше, чем в других крупных городах региона. Так, в Шахтах килограмм говядины можно купить за 503,65 рубля, а в Волгодонске — за 509,65. 513,04 рубля тот же вес говядины стоит в Миллерово.
Килограмм свинины в среднем по области обойдется в 356,44 рубля. Самую дешевую свинину можно найти в Ростове — 342,50 рубля за килограмм. На пять рублей дороже ее продают в Сальске. Лидером по ценам стал Таганрог. Тут свинину продают за 375,55 рубля за килограмм.
Килограмм охлажденной или мороженой куры в регионе стоит 196,09 рубля. Больше других за тот же вес курицы заплатят в Сальске — 204,21 рубля. Сразу за ним по росту цены идет Таганрог — 201,28 рубля за килограмм. Самая дешевая курица продается в Миллерово — 190,03 рубля за килограмм.
Ранее сообщалось, что масло, рыба и овощи резко подорожали в Ростовской области с начала года. Зато за несколько месяцев упали цены на яйца и подсолнечное масло.