Стало известно, где можно сэкономить на покупке мяса в Ростовской области

По данным на 8 апреля, средняя цена килограмма говядины в регионе составляет 535,74 рубля. Дороже всего этот вид мяса продают в Таганроге — 566,74 рубля за килограмм. Это на несколько десятков рублей больше, чем в других крупных городах региона. Так, в Шахтах килограмм говядины можно купить за 503,65 рубля, а в Волгодонске — за 509,65. 513,04 рубля тот же вес говядины стоит в Миллерово.