Суд разрешил жительнице Германии получить наследство в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Анжелика Стаценко является дочерью гражданина РФ Эдуарда Надолинского. Он работал шахтером в Новошахтинске, где у него осталось имущество. Мужчина переехал в немецкий Нюнберг вместе с дочкой. Не так давно мужчины не стало, и Стаценко попыталась вступить в права наследства в России.
Речь шла о квартире в Новошахтинске, банковском денежном вкладе, автомобиле «Жигули» и мотоцикле «Ява». В Ростовской области нотариус согласился с правами Стаценко на квартиру, но отказался оформлять на нее банковский вклад и транспортные средства. Он указал, что для этого нужно обратиться к немецкому нотариусу.
Тогда Стаценко обратилась в суд, однако все инстанции вставали на сторону нотариуса. В итоге женщина дошла до Конституционного суда. Тот постановил, что Стаценко из-за сложной политической обстановки стали недоступны некоторые правовые инструменты ФРГ. А потому ей разрешили унаследовать все имущество отца без необходимости обращения к немецкому нотариусу.
Ранее в Ростовской области пересчитали пенсию мужчины, в чей стаж необоснованно не включили 12 лет работы.