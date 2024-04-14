Суд разрешил жительнице Германии получить наследство в Ростовской области

Речь шла о квартире в Новошахтинске, банковском денежном вкладе, автомобиле «Жигули» и мотоцикле «Ява». В Ростовской области нотариус согласился с правами Стаценко на квартиру, но отказался оформлять на нее банковский вклад и транспортные средства. Он указал, что для этого нужно обратиться к немецкому нотариусу.