rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:59

Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

Суд разрешил жительнице Германии получить наследство в Ростовской области

Суд разрешил жительнице Германии получить наследство в Ростовской области

14 апреля 2024, 10:59
Фото: 1MI
Суд разрешил жительнице Германии получить наследство в Ростовской области
Анжелика Стаценко, проживающая в ФРГ, смогла доказать свое право на наследство, оставленное отцом в Новошахтинске, сообщается на сайте Конституционного суда РФ.

Анжелика Стаценко является дочерью гражданина РФ Эдуарда Надолинского. Он работал шахтером в Новошахтинске, где у него осталось имущество. Мужчина переехал в немецкий Нюнберг вместе с дочкой. Не так давно мужчины не стало, и Стаценко попыталась вступить в права наследства в России.

Речь шла о квартире в Новошахтинске, банковском денежном вкладе, автомобиле «Жигули» и мотоцикле «Ява». В Ростовской области нотариус согласился с правами Стаценко на квартиру, но отказался оформлять на нее банковский вклад и транспортные средства. Он указал, что для этого нужно обратиться к немецкому нотариусу.

Студента задержали в Ростовской области по подозрению в шпионаже
Узнать подробнее

Тогда Стаценко обратилась в суд, однако все инстанции вставали на сторону нотариуса. В итоге женщина дошла до Конституционного суда. Тот постановил, что Стаценко из-за сложной политической обстановки стали недоступны некоторые правовые инструменты ФРГ. А потому ей разрешили унаследовать все имущество отца без необходимости обращения к немецкому нотариусу.

Ранее в Ростовской области пересчитали пенсию мужчины, в чей стаж необоснованно не включили 12 лет работы.

Читайте также:
В Ростовской области в стаж пенсионера не включили 12 лет работыВ Ростове суд отправил экс-замкомандира взвода ДПС под стражу за мошенничествоВ Ростове рядом с правительством снесут здание времен Октябрьской революции
#Виктория Прутковская#Общество#Россия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новошахтинск#Суд#Германия
Подпишитесь
В Ростове задержали миллионера, но не смогли найти участников массовой драки в парке
Вчера, 17:31
В Ростове мужчина открыл стрельбу с балкона многоэтажного дома
Вчера, 17:18
Мощная магнитная буря обрушится на Ростовскую область 14 апреля
Вчера, 16:47
Черная магия или живодеры: в Ростове на Шолохова нашли ворон с отрубленными головами
Вчера, 16:14
Врачи спасли жизнь 42-летней ростовчанки с внематочной беременностью
Вчера, 15:50
В Ростове продают кота-счастливчика, приносящего удачу и богатство
Вчера, 14:16
"