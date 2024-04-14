В МЧС предупредили о подтоплениях в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Во второй половине дня 14 апреля и весь день 15 апреля в регионе ожидается сильный ветровой нагон воды в реке Дон. У Азова он превысит неблагоприятную отметку на 10-20 сантиметров, а у Ростова — приблизится к этой отметке.
Это влечет за собой риск подтопления прибрежных территорий. Жителям таких мест рекомендуется быть предельно внимательными на случай опасности.
Ранее ученый РАН Виктор Данилов-Данильян предупредил о резком подъеме грунтовых вод в Ростовской области. Ситуация усугубится с наступлением весенних паводков. К тому же проблема с подтоплением домов грунтовыми водами в Ростовской области обрела массовый характер. Ранее RostovGazeta подробно рассказала о ситуации.
Также эколог Алексей Лебедев рассказал, какие территории Ростовской области может затопить при паводках. В зону риска, по мнению эксперта, попадают Азовский, Аксайский и Багаевский районы.