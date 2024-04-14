В Таганроге неизвестный ночью снес остановку и сбежал

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Происшествие произошло недалеко от пересечения улиц Ленина и Дзержинского. Водитель автомобиля не справился с управлением. Машина влетела в трамвайную остановку, а затем перевернулась.
Судя по снимку с места ДТП, в транспортном средстве сработали подушки безопасности, поскольку машина получила серьезные повреждения передней части кузова.
При этом установить личность водителя пока не удалось. А правоохранительным органам теперь предстоит разобраться, что произошло в этот момент.
Ранее в Волгодонске автобус с пассажирами наехал на бордюр, а затем врезался в опору ЛЭП. При этом травмы получили люди, сидевшие в автобусе.