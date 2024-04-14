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В Таганроге неизвестный ночью снес остановку и скрылся

В Таганроге неизвестный ночью снес остановку и сбежал

14 апреля 2024, 05:45
Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Таганроге неизвестный ночью снес остановку и скрылся
Неизвестный водитель ночью устроил ДТП в Таганроге, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Происшествие произошло недалеко от пересечения улиц Ленина и Дзержинского. Водитель автомобиля не справился с управлением. Машина влетела в трамвайную остановку, а затем перевернулась.

Судя по снимку с места ДТП, в транспортном средстве сработали подушки безопасности, поскольку машина получила серьезные повреждения передней части кузова.

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При этом установить личность водителя пока не удалось. А правоохранительным органам теперь предстоит разобраться, что произошло в этот момент.

Ранее в Волгодонске автобус с пассажирами наехал на бордюр, а затем врезался в опору ЛЭП. При этом травмы получили люди, сидевшие в автобусе.

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