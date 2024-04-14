В Волгодонске подожгли BMW боксера Дмитрия Кудряшова

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
По словам Кудряшова, о том, что горит его автомобиль, ему сообщили члены клуба, куда он пошел потренироваться. Злоумышленник, по предварительной информации, знал, где будет спортсмен.
BMW X7 Кудряшова подожгли, когда хозяин машины был в зале. Узнав, что горит его автомобиль, боксер побежал его тушить.
Спортсмен признался, что это не первое происшествие с его машиной. Четыре года назад у него угнали автомобиль.
Напомним, в конце марта под Ростовом внезапно загорелась «Газель». Машина сгорела полностью буквально за минуты.