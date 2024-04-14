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Published Сегодня, 07:06

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Updated Сегодня, 07:08

В Ростовской области злоумышленник поджог BMW боксера Дмитрия Кудряшова

В Волгодонске подожгли BMW боксера Дмитрия Кудряшова

14 апреля 2024, 07:06
Фото: 1MI
В Ростовской области злоумышленник поджог BMW боксера Дмитрия Кудряшова
Неизвестный поджог машину российского боксера Дмитрия Кудряшова, которая была припаркована у спортивного клуба в Волгодонске, пишут «Известия».

По словам Кудряшова, о том, что горит его автомобиль, ему сообщили члены клуба, куда он пошел потренироваться. Злоумышленник, по предварительной информации, знал, где будет спортсмен.

BMW X7 Кудряшова подожгли, когда хозяин машины был в зале. Узнав, что горит его автомобиль, боксер побежал его тушить.

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Спортсмен признался, что это не первое происшествие с его машиной. Четыре года назад у него угнали автомобиль.

Напомним, в конце марта под Ростовом внезапно загорелась «Газель». Машина сгорела полностью буквально за минуты.

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