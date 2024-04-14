Военные сбили над Ростовской областью около сотни беспилотников и ракет

14 апреля отмечается День войск противовоздушной обороны. Губернатор Василий Голубев, поздравляя военнослужащих, отметил, что с начала этого года ПВО уничтожила в небе над Ростовской областью около ста воздушных целей. Правительство региона оказывает подразделению помощь. Например, передает УАЗы, комплексы РЭБ, радиостанции, тепловизионные бинокли.