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Published Сегодня, 10:07

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Updated Сегодня, 10:09

С начала года ПВО сбила над Ростовской областью около 100 ракет и дронов

Военные сбили над Ростовской областью около сотни беспилотников и ракет

14 апреля 2024, 10:07
Фото: Изображение Midjourney
С начала года ПВО сбила над Ростовской областью около 100 ракет и дронов
Правительство Ростовской области оказывает помощь военнослужащим сил ПВО, сообщил губернатор Василий Голубев.

14 апреля отмечается День войск противовоздушной обороны. Губернатор Василий Голубев, поздравляя военнослужащих, отметил, что с начала этого года ПВО уничтожила в небе над Ростовской областью около ста воздушных целей. Правительство региона оказывает подразделению помощь. Например, передает УАЗы, комплексы РЭБ, радиостанции, тепловизионные бинокли.

Что делать при воздушной тревоге из-за атаки беспилотников
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«Хотелось бы сказать вам еще раз громадное спасибо за ту работу, которую выполняете», — заключил Голубев.

В социальных сетях местные жители также поблагодарили военнослужащих ПВО за работу.

«Поклон вам, за то, что оберегаете нас», — пишут комментаторы.

Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников и ракет. Последняя из них произошла 12 апреля. Тогда силы ПВО уничтожили четыре БПЛА.

Ранее жителям Ростовской области дали инструкцию на случай атаки беспилотников.

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