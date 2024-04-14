Военные сбили над Ростовской областью около сотни беспилотников и ракет

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
14 апреля отмечается День войск противовоздушной обороны. Губернатор Василий Голубев, поздравляя военнослужащих, отметил, что с начала этого года ПВО уничтожила в небе над Ростовской областью около ста воздушных целей. Правительство региона оказывает подразделению помощь. Например, передает УАЗы, комплексы РЭБ, радиостанции, тепловизионные бинокли.
«Хотелось бы сказать вам еще раз громадное спасибо за ту работу, которую выполняете», — заключил Голубев.
В социальных сетях местные жители также поблагодарили военнослужащих ПВО за работу.
«Поклон вам, за то, что оберегаете нас», — пишут комментаторы.
Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников и ракет. Последняя из них произошла 12 апреля. Тогда силы ПВО уничтожили четыре БПЛА.
Ранее жителям Ростовской области дали инструкцию на случай атаки беспилотников.