Задержанный в Ростове блогер Портнягин дал признательные показания

Завтра, 15 апреля, Портнягину изберут меру пресечения на время следствия. Сообщается, что блогер уже начал давать признательные показания. Он заявил, что делил доходы с женой Екатериной и другом детства, чтобы платить налоги по упрощенной схеме. Более того, по словам Портнягина, всем бизнесом руководила его супруга, а сам он скорее занимался раскруткой и маркетингом.