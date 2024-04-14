Задержанный в Ростове блогер Портнягин дал признательные показания

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Задержанного 12 апреля в Ростове блогера этапировали в Москву. В отношении бизнес-коуча возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем в особо крупном размере.
Завтра, 15 апреля, Портнягину изберут меру пресечения на время следствия. Сообщается, что блогер уже начал давать признательные показания. Он заявил, что делил доходы с женой Екатериной и другом детства, чтобы платить налоги по упрощенной схеме. Более того, по словам Портнягина, всем бизнесом руководила его супруга, а сам он скорее занимался раскруткой и маркетингом.
Известно также, что блогер заплатил все деньги, недошедшие ранее до Налоговой. Речь идет о сумме в более чем 120 миллионов рублей.
В рамках уголовного дела силовики провели обыски дома у Портнягиных, а также в их бизнес-клубе.