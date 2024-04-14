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Updated Сегодня, 13:32

Дмитрий Портнягин с женой Екатериной

Задержанный в Ростове блогер Портнягин дал признательные показания

14 апреля 2024, 13:32
Фото: Telegram-канал «Трансформатор»
Дмитрий Портнягин с женой Екатериной
Бизнес-коуч Дмитрий Портнягин стал давать признательные показания по делу об уклонении от уплаты налогов, пишет Telegram-канал Baza.

Задержанного 12 апреля в Ростове блогера этапировали в Москву. В отношении бизнес-коуча возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем в особо крупном размере.

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Завтра, 15 апреля, Портнягину изберут меру пресечения на время следствия. Сообщается, что блогер уже начал давать признательные показания. Он заявил, что делил доходы с женой Екатериной и другом детства, чтобы платить налоги по упрощенной схеме. Более того, по словам Портнягина, всем бизнесом руководила его супруга, а сам он скорее занимался раскруткой и маркетингом.

Известно также, что блогер заплатил все деньги, недошедшие ранее до Налоговой. Речь идет о сумме в более чем 120 миллионов рублей.

В рамках уголовного дела силовики провели обыски дома у Портнягиных, а также в их бизнес-клубе.

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