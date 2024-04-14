Жильцы рухнувшей пятиэтажки в Ростове пригрозили разбить палаточный лагерь

Жители обрушившегося дома на Нариманова жалуются на проблемы с выплатами и невозможность забрать свои вещи из аварийной пятиэтажки, об этом они рассказали в своем видео-обращении к властям Ростова.

Собственники жилья рассказывают, что не могут забрать из дома дорогостоящую технику и личные вещи, например, семейные фотографии, сбережения и медали ветеранов. Жильцы предлагают властям дать согласие спасателям пустить людей по одному внутрь здания, чтобы вынести имущество, в противном случае его растаскают мародеры. «Верните наши вещи. Сколько можно уже издеваться над нами?» — говорят ростовчане. Также собственники вспомнили, что весной им обещали провести повторную экспертизу, которая определит будущую судьбу дома. Не все из них получили и обещанные выплаты. Обращение жителей дома на Нариманова, 72/3 Видео: YouTube Вспомнили жильцы пятиэтажки и о недавней ситуации с аварийным домом на Мечникова. Власти Ростова, узнав о начале его обрушения, выделили жильцам транспорт и сотрудников для того, чтобы вывезти вещи и имущество. Жители аварийного общежития на Нариманова заявили, что готовы разбить палаточный лагерь у обрушившегося здания, чтобы привлечь внимание чиновников. «Люди готовы все бросить и приехать жить сюда, прямо под этот дом. Другого варианта просто нет», — заключили они в своем обращении. Ранее прокуратура указала главе Ростовской области на проблемы из-за аварийных домов. Читайте также: Дети свободно разгуливают по развалам скандального дома на Нариманова в Ростове «По всему дому сквозные трещины»: в Ростове разрушается жилой дом на улице Сеченова Логвиненко посоветовал ростовчанке, потерявшей жилье, взять новые кредиты