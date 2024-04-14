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Published Сегодня, 15:51

Modified Сегодня, 17:00

Updated Сегодня, 17:00

Дом на Нариманова, 72/3

Жильцы рухнувшей пятиэтажки в Ростове пригрозили разбить палаточный лагерь

14 апреля 2024, 15:51
Фото: rostovgazeta.ru
Дом на Нариманова, 72/3
Жители обрушившегося дома на Нариманова жалуются на проблемы с выплатами и невозможность забрать свои вещи из аварийной пятиэтажки, об этом они рассказали в своем видео-обращении к властям Ростова.

Собственники жилья рассказывают, что не могут забрать из дома дорогостоящую технику и личные вещи, например, семейные фотографии, сбережения и медали ветеранов. Жильцы предлагают властям дать согласие спасателям пустить людей по одному внутрь здания, чтобы вынести имущество, в противном случае его растаскают мародеры.

«Верните наши вещи. Сколько можно уже издеваться над нами?» — говорят ростовчане.

Также собственники вспомнили, что весной им обещали провести повторную экспертизу, которая определит будущую судьбу дома. Не все из них получили и обещанные выплаты.

Обращение жителей дома на Нариманова, 72/3
Видео: YouTube

Вспомнили жильцы пятиэтажки и о недавней ситуации с аварийным домом на Мечникова. Власти Ростова, узнав о начале его обрушения, выделили жильцам транспорт и сотрудников для того, чтобы вывезти вещи и имущество.

Жители аварийного общежития на Нариманова заявили, что готовы разбить палаточный лагерь у обрушившегося здания, чтобы привлечь внимание чиновников.

«Люди готовы все бросить и приехать жить сюда, прямо под этот дом. Другого варианта просто нет», — заключили они в своем обращении.

Ранее прокуратура указала главе Ростовской области на проблемы из-за аварийных домов.

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