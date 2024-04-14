Жители Ростовской стали массово отказываться от покупки дома из-за цен

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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За год цены на загородные дома выросли на 23% и составляют в среднем 4,9 миллиона рублей. При этом дачи в регионе стоят около одного миллиона рублей. Предложение в этом сегменте рынка увеличилось на 6%. Однако спрос на загородную недвижимость за год, наоборот, упал. Интерес к таким домам в среднем снизился на 11%.
Что касается аренды, то ее стоимость поднялась на 39%. В месяц цена аренды загородного дома в Ростовской области в среднем составляет 25 тысяч рублей. Однако предлагать такие дома для сдачи стали реже. Год к году предложение снизилось на 1%. Упал и спрос — в среднем на 18%.
Ранее риелтор рассказала, почему цены на аренду жилья в Ростове резко выросли.