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Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

Стоимость покупки и аренды загородных домов значительно выросла в Ростовской области год к году

Жители Ростовской стали массово отказываться от покупки дома из-за цен

14 апреля 2024, 07:41
Фото: Pxhere
Стоимость покупки и аренды загородных домов значительно выросла в Ростовской области год к году
Стоимость покупки и аренды загородных домов значительно выросла в Ростовской области год к году, следует из данных «Авито недвижимости», оказавшихся в распоряжении RostovGazeta.

За год цены на загородные дома выросли на 23% и составляют в среднем 4,9 миллиона рублей. При этом дачи в регионе стоят около одного миллиона рублей. Предложение в этом сегменте рынка увеличилось на 6%. Однако спрос на загородную недвижимость за год, наоборот, упал. Интерес к таким домам в среднем снизился на 11%.

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Что касается аренды, то ее стоимость поднялась на 39%. В месяц цена аренды загородного дома в Ростовской области в среднем составляет 25 тысяч рублей. Однако предлагать такие дома для сдачи стали реже. Год к году предложение снизилось на 1%. Упал и спрос — в среднем на 18%.

Ранее риелтор рассказала, почему цены на аренду жилья в Ростове резко выросли.

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#Алина Заярная#Новости#Ростов-на-Дону#Рынок недвижимости#Цены на недвижимость
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