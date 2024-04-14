Жители Ростовской стали массово отказываться от покупки дома из-за цен

За год цены на загородные дома выросли на 23% и составляют в среднем 4,9 миллиона рублей. При этом дачи в регионе стоят около одного миллиона рублей. Предложение в этом сегменте рынка увеличилось на 6%. Однако спрос на загородную недвижимость за год, наоборот, упал. Интерес к таким домам в среднем снизился на 11%.