Аналитик рассказал, почему нынешняя ситуация в экономике неизбежно закончится

На рынке труда наблюдается исторический минимум безработицы, однако оборонно-промышленный комплекс активно привлекает сотрудников. В этих условиях стране все же требуются мигранты и люди без определенных профессиональных навыков, что может вызвать проблемы в обеспечении безопасности.