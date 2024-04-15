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Posted Сегодня, 15:22

Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:24

Updated Сегодня, 15:24

Аналитик рассказал, почему нынешняя ситуация в экономике неизбежно закончится

15 апреля 2024, 15:22
Эксперт компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский провел анализ экономической ситуации в России и поделился своими выводами в интервью «БИЗНЕС Online». Он указал на то, что высокая инфляция несовместима с долгосрочной стабильностью курса рубля.

За последний год накопилась инфляция на 10 процентов, что приведет к девальвации национальной валюты по отношению к юаню, пишет runews24.ru.

Голубовский также отметил, что оборонная промышленность, которая ранее была опорой экономики, начинает истощаться. Это приводит к падению стоимости российского госдолга и затрудняет хранение сбережений в иностранной валюте.

Однако для некоторых участников рынка ситуация остается комфортной благодаря высокому спросу, особенно за счет бюджетных средств. Хотя спрос снижается, денег в экономике все еще достаточно.

Цены на вторичное жилье не снижаются так быстро, как ожидалось, потому что застройщики находят способы обойти ограничения и продолжают продавать квартиры. Потребительские кредиты также способствуют росту цен.

На рынке труда наблюдается исторический минимум безработицы, однако оборонно-промышленный комплекс активно привлекает сотрудников. В этих условиях стране все же требуются мигранты и люди без определенных профессиональных навыков, что может вызвать проблемы в обеспечении безопасности.

Голубовский также отметил, что Россия уже попала в инфляционную спираль, но пока ситуация остается контролируемой. Для ее исправления необходимо повышение производительности труда и увеличение выпуска готовой продукции.

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