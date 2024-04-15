Аварийная плотина угрожает затоплением Красному Сулину в Ростовской области

Горожане выкладывают фото и видео, снятые рядом с плотиной. На кадрах видно, что опоры на сооружение давно проржавели, а плиты выглядят неустойчивыми. По словам жителей Красного Сулина, плотина давно прибывает в аварийном состоянии. После чрезвычайной ситуации в Орске — жители стали переживать о возможном ЧП в родном городе. К тому же впереди весенний паводок. Переживет ли его аварийная плотина — остается вопросом.