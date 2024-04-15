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Published Сегодня, 18:20

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Updated Сегодня, 18:22

Плотина в Красном Сулине Ростовской области давно требует ремонта

Аварийная плотина угрожает затоплением Красному Сулину в Ростовской области

15 апреля 2024, 18:20
Фото: Вконтакте «Такие новости — Красный Сулин»
Плотина в Красном Сулине Ростовской области давно требует ремонта
Плотина в Красном Сулине Ростовской области давно требует ремонта, пишут в социальных сетях местные жители.

Горожане выкладывают фото и видео, снятые рядом с плотиной. На кадрах видно, что опоры на сооружение давно проржавели, а плиты выглядят неустойчивыми. По словам жителей Красного Сулина, плотина давно прибывает в аварийном состоянии. После чрезвычайной ситуации в Орске — жители стали переживать о возможном ЧП в родном городе. К тому же впереди весенний паводок. Переживет ли его аварийная плотина — остается вопросом.

Плотина в Красном Сулине Ростовской области давно требует ремонта
Видео: Вконтакте «Такие новости — Красный Сулин»

«Если сейчас не принять меры, в будущем это может привести к трагедии», — пишут в группах в соцсетях жители Красного Сулина.

Ранее ученый РАН рассказал, чем опасен новый многоводный период в Ростовской области.

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