Бесплантый прокат детских автокресел открыли в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Пункт заработал на базе одной из автошкол, которая находится на Зорге, 39. Региональные предприятия оказали помощь в покупке автокресел.
Власти заявил, что цель данной инициативы заключается в уменьшении детского травматизма, который является наиболее тяжелым последствием ДТП.
В ближайшее время планируется оценить эффективность этой инициативы и принять решение о возможности открытия аналогичных пунктов проката в других городах региона.
Жителям области будут доступны автокресла в аренду бесплатно. Для получения временного доступа к специальному устройству для удержания необходимо заключить договор и внести залог, который отдадут обратно после возврата кресла в пункт проката.
Ранее стало известно, что детские автокресла в Ростове оказались одни из самых дорогих в России.