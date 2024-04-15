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Пункт бесплатного проката детских автокресел открыли в Ростове-на-Дону

Бесплантый прокат детских автокресел открыли в Ростове-на-Дону

15 апреля 2024, 09:39
Фото: unsplash
Пункт бесплатного проката детских автокресел открыли в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону состоялось открытие первого пункта проката детских автокресел, сообщили в правительстве региона.

Пункт заработал на базе одной из автошкол, которая находится на Зорге, 39. Региональные предприятия оказали помощь в покупке автокресел.

Власти заявил, что цель данной инициативы заключается в уменьшении детского травматизма, который является наиболее тяжелым последствием ДТП.

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Фото: donland.ru

В ближайшее время планируется оценить эффективность этой инициативы и принять решение о возможности открытия аналогичных пунктов проката в других городах региона.

Жителям области будут доступны автокресла в аренду бесплатно. Для получения временного доступа к специальному устройству для удержания необходимо заключить договор и внести залог, который отдадут обратно после возврата кресла в пункт проката.

Ранее стало известно, что детские автокресла в Ростове оказались одни из самых дорогих в России.

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#Илья Протвинов#Общество#Касается каждого#Ростов-на-Дону#Прокат#Детские автокресла
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