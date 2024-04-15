Депутат Чаплин рассказал о дачных работах, которые нужно сделать до конца мая

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Как передают NEWS.ru со ссылкой на парламентария, до конца мая необходимо обрезать растения и подготовить почву для семян. Для этого нужно очистить грядки от остатков прошлогодних растений и сорняков, а также внести органические удобрения.
Высаживать некоторые цветы можно в мае — к июню они уже будут цвести. В последний месяц весны можно сеять и овощи. Например, редис, щавель, свежую зелень — их плоды также можно будет собирать в июне.
По словам Чаплина, до начала лета следует позаботиться о подготовке системы полива, особенно автоматической.
Чтобы защитить деревья от паразитов, нужно побелить их. Кроме этого, необходимо удалить с растений все сухие и поврежденные ветви, привить их препаратами от вредителей и болезней.
Весной деревья и кустарники «подкармливают» органическими и минеральными удобрениями, обратил внимание депутат. При этом он добавил, что сам дачный участок нужно защитить от грызунов. Для этого в доме или возле посадок на участке можно расставить ловушки.