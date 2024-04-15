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Published Сегодня, 08:47

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Updated Сегодня, 08:49

Депутат Чаплин рассказал о дачных работах, которые нужно сделать до конца мая

Депутат Чаплин рассказал о дачных работах, которые нужно сделать до конца мая

15 апреля 2024, 08:47
Фото: Изображение Midjourney
Депутат Государственной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин перечислил основные работы, которые нужно успеть сделать на даче до начала лета.

Как передают NEWS.ru со ссылкой на парламентария, до конца мая необходимо обрезать растения и подготовить почву для семян. Для этого нужно очистить грядки от остатков прошлогодних растений и сорняков, а также внести органические удобрения.

Высаживать некоторые цветы можно в мае — к июню они уже будут цвести. В последний месяц весны можно сеять и овощи. Например, редис, щавель, свежую зелень — их плоды также можно будет собирать в июне.

По словам Чаплина, до начала лета следует позаботиться о подготовке системы полива, особенно автоматической.

Чтобы защитить деревья от паразитов, нужно побелить их. Кроме этого, необходимо удалить с растений все сухие и поврежденные ветви, привить их препаратами от вредителей и болезней.

Весной деревья и кустарники «подкармливают» органическими и минеральными удобрениями, обратил внимание депутат. При этом он добавил, что сам дачный участок нужно защитить от грызунов. Для этого в доме или возле посадок на участке можно расставить ловушки.

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