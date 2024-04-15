Дон подтопил центральный пляж Ростова на левом берегу

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
С воскресенья, 14 апреля, спасатели фиксируют подъем уровня воды в реке Дон. Он уже достиг и превысил местами неблагоприятные отметки. Ситуацию усугубляет порывистый ветер и осадки.
Telegram-канал «Че по Ростову?» опубликовал видео, снятое неподалеку от центрального пляжа Ростова на левом берегу. На кадрах видно, что река начинает значительно подтапливать пляж.
Тем временем спасатели предупредили, что подъема уровня воды стоит ждать и завтра. Потенциальная опасность может также грозить жителям Азова и Аксая.
Ранее ученый РАН рассказал, чем опасен новый многоводный период в Ростовской области.