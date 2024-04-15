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Published Сегодня, 17:39

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Updated Сегодня, 17:41

Из-за поднятия уровня воды в реке Дон началось подтопление пляжа на Левобережье

Дон подтопил центральный пляж Ростова на левом берегу

15 апреля 2024, 17:39
Фото: для иллюстрации / rostovgazeta.ru
Из-за поднятия уровня воды в реке Дон началось подтопление пляжа на Левобережье
Из-за поднятия уровня воды в реке Дон началось подтопление пляжа на Левобережье, сообщают в социальных сетях очевидцы.

С воскресенья, 14 апреля, спасатели фиксируют подъем уровня воды в реке Дон. Он уже достиг и превысил местами неблагоприятные отметки. Ситуацию усугубляет порывистый ветер и осадки.

Telegram-канал «Че по Ростову?» опубликовал видео, снятое неподалеку от центрального пляжа Ростова на левом берегу. На кадрах видно, что река начинает значительно подтапливать пляж.

Из-за поднятия уровня воды в реке Дон началось подтопление пляжа на Левобережье
Видео: Фото для иллюстрации / Telegram-канал «Че по Ростову?»

Тем временем спасатели предупредили, что подъема уровня воды стоит ждать и завтра. Потенциальная опасность может также грозить жителям Азова и Аксая.

Ранее ученый РАН рассказал, чем опасен новый многоводный период в Ростовской области.

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