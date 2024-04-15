Генподрядчика по уборке улиц Ростова заподозрили в махинациях на 4 млн

«Стоимость контракта до 2025 года составляет примерно 9 миллиардов рублей. Фигуранты обналичивали бюджетные деньги, поступающие на расчетные счета „М-стандарт-Юг“ по муниципальному контракту, через ряд подконтрольных фирм», — говорится в публикации.