Генподрядчика по уборке улиц Ростова заподозрили в махинациях на 4 млн

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
По информации издания, речь идет о незаконном обналичивании денег через подконтрольные компании. В деле фигурирует сумма четыре миллиона рублей.
Издание пишет, что возбудили также уголовное дело в отношении гендиректора «Тактика-групп». Обоим подозреваемым избрали меру пресечения в виде ареста.
«Стоимость контракта до 2025 года составляет примерно 9 миллиардов рублей. Фигуранты обналичивали бюджетные деньги, поступающие на расчетные счета „М-стандарт-Юг“ по муниципальному контракту, через ряд подконтрольных фирм», — говорится в публикации.
Отмечается, что «М-стандарт-Юг» является генподрядчиком по уборке улиц и дорог донской столицы.
Ранее мошенники начали обманывать в Ростовской области под видом налоговиков.