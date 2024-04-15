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Published Сегодня, 12:54

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Updated Сегодня, 12:56

Генподрядчика по уборке улиц Ростова заподозрили в махинациях на 4 млн

Генподрядчика по уборке улиц Ростова заподозрили в махинациях на 4 млн

15 апреля 2024, 12:54
Фото: Администрация Ростова
Генподрядчика по уборке улиц Ростова заподозрили в махинациях на 4 млн
В Ростове-на-Дону директора компании «М-стандарт-Юг», которая занимается уборкой улиц, задержали по подозрению в обналичивании денег, сообщает ТАСС.

По информации издания, речь идет о незаконном обналичивании денег через подконтрольные компании. В деле фигурирует сумма четыре миллиона рублей.

Издание пишет, что возбудили также уголовное дело в отношении гендиректора «Тактика-групп». Обоим подозреваемым избрали меру пресечения в виде ареста.

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«Стоимость контракта до 2025 года составляет примерно 9 миллиардов рублей. Фигуранты обналичивали бюджетные деньги, поступающие на расчетные счета „М-стандарт-Юг“ по муниципальному контракту, через ряд подконтрольных фирм», — говорится в публикации.

Отмечается, что «М-стандарт-Юг» является генподрядчиком по уборке улиц и дорог донской столицы.

Ранее мошенники начали обманывать в Ростовской области под видом налоговиков.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Мошенники#Ростов#Происшествия#Уборка улиц
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