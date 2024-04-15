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Posted Сегодня, 10:46

Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Стало известно, куда может вести необычное подземелье в Ростовской области

Гигантская воронка образовалась в центре поля в Ростовской области. Куда она ведет?

15 апреля 2024, 10:46
Фото: Unsplash
Стало известно, куда может вести необычное подземелье в Ростовской области

Часть поля ушла под землю в Ростовской области

В Красносулинском районе Ростовской области в поле образовался огромный провал, сообщает издание Rostov.kp.ru.

Изначально в Интернете появилось видео, на котором мужчина в поле подходит в огромному провалу большой глубины. Он рассказал, что яма диаметром несколько метров появилась сама по себе.

Автор очень удивлялся и сетовал на то, что теперь ему придется все засыпать. Причем форма ямы оказалось идеально круглая.

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Стало известно, куда может вести необычное подземелье в Ростовской области

Издание со ссылкой на местную администрацию пишет, что, вероятнее всего, провал появился в том месте, где раньше был вход в шахту. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее грузовик водоканала провалился в яму в центре Ростова.

До этого девушка на автомобиле провалилась в котлован в донской столице.

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