Гигантская воронка образовалась в центре поля в Ростовской области. Куда она ведет?

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Изначально в Интернете появилось видео, на котором мужчина в поле подходит в огромному провалу большой глубины. Он рассказал, что яма диаметром несколько метров появилась сама по себе.
Автор очень удивлялся и сетовал на то, что теперь ему придется все засыпать. Причем форма ямы оказалось идеально круглая.
Издание со ссылкой на местную администрацию пишет, что, вероятнее всего, провал появился в том месте, где раньше был вход в шахту. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее грузовик водоканала провалился в яму в центре Ростова.
До этого девушка на автомобиле провалилась в котлован в донской столице.