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Глава Таганрога Фатеев заявил о возможных подтоплениях в городе

Глава Таганрога Фатеев заявил о возможных подтоплениях в городе

15 апреля 2024, 04:47
Фото: 1MI
В Таганроге в понедельник, 15 апреля, есть вероятность подтопления территорий из-за непогоды, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

Он рассказал о ветровом нагоне волны на устьевом участке реки Дон. Предупреждение распространяется на понедельник, 15 апреля.

«Есть вероятность возникновения происшествий, связанных с подтоплением низменных и прибрежных территорий», — заявил сити-менеджер.

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Он попросил горожан быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

«Это в Таганроге опять воды не будет?», — поинтересовались пользователи в комментариях.

«Распорядитесь, чтобы в воду хоть хлорки кинули немного. Этой тухлой водой с крана невозможно умываться», — пишут жители города.

Ранее эколог рассказал, какие территории Ростовской области может затопить при паводках.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Таганрог#Подтопления
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