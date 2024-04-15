Глава Таганрога Фатеев заявил о возможных подтоплениях в городе

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
Он рассказал о ветровом нагоне волны на устьевом участке реки Дон. Предупреждение распространяется на понедельник, 15 апреля.
«Есть вероятность возникновения происшествий, связанных с подтоплением низменных и прибрежных территорий», — заявил сити-менеджер.
Он попросил горожан быть осторожными и соблюдать меры безопасности.
«Это в Таганроге опять воды не будет?», — поинтересовались пользователи в комментариях.
«Распорядитесь, чтобы в воду хоть хлорки кинули немного. Этой тухлой водой с крана невозможно умываться», — пишут жители города.
Ранее эколог рассказал, какие территории Ростовской области может затопить при паводках.