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Published Сегодня, 15:03

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Updated Сегодня, 15:05

Группа ВТБ: половина россиян отдают предпочтение платным родам

Группа ВТБ: половина россиян отдают предпочтение платным родам

15 апреля 2024, 15:03
Фото: Unsplash
По данным опроса* ВТБ и банка «Открытие», половина россиян в возрасте от 18 до 44 лет готовы выбрать полностью (13%) или частично (39%) платные роды, еще 21% рассматривают только бесплатный вариант.

Из тех, кто готов заплатить за роды, каждый пятый респондент рассматривает возможность взять для этой цели кредит.

 

Треть (33%) опрошенных россиян в возрасте от 18 до 44 лет называют вероятным появление еще одного ребенка в семье в ближайшие 5 лет. В соответствии с финансовыми возможностями каждая семья по-разному планирует бюджет на ведение беременности и родов. 17% респондентов не готовы на дополнительные расходы. 20% планируют уложиться в 10 тысяч рублей и еще 20% — в 10-20 тыс. рублей. 21% респондентов закладывают на родовспоможение сумму в 20-50 тыс. рублей. Только 12% готовы потратить на ведение беременности и роды 50-100 тыс. рублей и 10% — свыше 100 тысяч рублей. При этом москвичи, у которых в среднем чек на траты всегда выше, оценивают бюджет на роды соразмерно жителям других регионов. Это может говорить о развитой инфраструктуре и качественных услугах государственных медицинских учреждений в столице.

Наиболее распространенные дополнительные услуги по ведению беременности и родам, которыми бы хотели воспользоваться будущие родители — возможность выбрать комфортную палату для родов и в послеродовой период, дополнительные анализы и исследования, ранняя диагностика пороков развития плода и новорожденного.

В топ-5 критериев выбора клиники для родов вошли современное медицинское оснащение, комфортные условия в палатах, высококвалифицированные специалисты, хорошие отзывы и рекомендации, близкое расположение к дому.

Почти 70% опрошенных готовы оформить дополнительную страховку по родам или не отказываются от такой возможности и будут принимать решение о покупке в зависимости от предлагаемых условий и стоимости. 43% участников опроса с большой вероятностью поменяют зарплатный банк, если им предложат пакет поддержки по родам и уходу за ребенком, 27% — готовы рассмотреть такое предложение в зависимости от набора услуг.

* Опрос провели ВТБ и банк «Открытие» в период с 1 по 8 апреля 2024 года в городах России с населением более 100 тысяч человек.

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