Группа ВТБ: половина россиян отдают предпочтение платным родам

Треть (33%) опрошенных россиян в возрасте от 18 до 44 лет называют вероятным появление еще одного ребенка в семье в ближайшие 5 лет. В соответствии с финансовыми возможностями каждая семья по-разному планирует бюджет на ведение беременности и родов. 17% респондентов не готовы на дополнительные расходы. 20% планируют уложиться в 10 тысяч рублей и еще 20% — в 10-20 тыс. рублей. 21% респондентов закладывают на родовспоможение сумму в 20-50 тыс. рублей. Только 12% готовы потратить на ведение беременности и роды 50-100 тыс. рублей и 10% — свыше 100 тысяч рублей. При этом москвичи, у которых в среднем чек на траты всегда выше, оценивают бюджет на роды соразмерно жителям других регионов. Это может говорить о развитой инфраструктуре и качественных услугах государственных медицинских учреждений в столице.