ГТЛК запустила программу льготного лизинга БАС

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
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Updated Сегодня, 09:10
Работа в данном направлении ведется в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС), созданного по поручению президента РФ, пишут «Новые известия».
Вышеуказанное финансирование предоставлено компании в виде взноса в уставный капитал. С учетом привлечения внебюджетных средств суммарный объем программы на текущий год составит 3,1 млрд рублей.
Льготная лизинговая программа затрагивает всю номенклатуру БАС, помимо образовательных дронов, заявил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков. Он добавил, что все поставляемое оборудование должно непременно отвечать критериям локализации, как указано в постановлении Правительства РФ № 719, а также требованиям, предъявляемым к сертификации БАС.
ГТЛК выступает базовым исполнителем льготной лизинговой программы, где льготная лизинговая ставка варьируется от 3,5 до 8,5%. Срок, на который будут предоставляться дроны, — от 3 до 5 лет. При этом авансовый платеж оператора составит до 30% от стоимости поставляемого в лизинг имущества.
Окончательные условия по лизингу будут устанавливаться для каждого конкретного лизингополучателя. Ставка будет зависеть от типа и состава передаваемых в лизинг аппаратов, а также от текущей ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Обязательными условиями для участия компаний-эксплуатантов БАС являются следующие: страхование имущества, предоставление необходимых документов, подтверждающих необходимую квалификацию персонала для эксплуатации приобретаемых в лизинг БАС, возможность осуществления деятельности в соответствии с действующим законодательством, в том числе и в сфере организации воздушного движения.
Реализация программы осуществляется таким образом, чтобы обеспечить равный доступ операторов БАС к мерам господдержки в виде льготного лизинга, рассказал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.
«Мы видим большой спрос на участие в программе как со стороны операторов, так и производителей, для которых она обеспечивает гарантию заказа и своевременной оплаты», — добавил Дитрих.
В рамках гражданского государственного заказа на 2024 год ГТЛК выступает не только в качестве базового поставщика БАС, но еще является квалифицированным заказчиком. Работа в этой области начнется сразу после выхода необходимых правоустанавливающих документов.