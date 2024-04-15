ГТЛК запустила программу льготного лизинга БАС

ГТЛК выступает базовым исполнителем льготной лизинговой программы, где льготная лизинговая ставка варьируется от 3,5 до 8,5%. Срок, на который будут предоставляться дроны, — от 3 до 5 лет. При этом авансовый платеж оператора составит до 30% от стоимости поставляемого в лизинг имущества.