Какой самый престижный район Ростова-на-Дону и почему

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:23
Местные жители в ходе проведенного опроса рассказали, что таким районом считают Кировский. Это центр истории, деловой активности и культуры в Ростове. Здесь сосредоточены десятки банков, офисы крупных компаний, ведущие торговые, развлекательные и спортивные центры, высококлассные клиники, учебные заведения, рестораны и другие учреждения. Этот район прославлен своей живописной архитектурой, и всегда привлекает множество туристов.
Что касается плюсов и минусов, безусловным преимуществом является близость к лучшим объектам социальной, коммерческой и развлекательной инфраструктуры Ростова. Среди недостатков следует отметить постоянную активность района — жизнь в центре никогда не замирает, а также загазованность из-за интенсивного автомобильного движения.
Ростовский центр выделяется высокими ценами на недвижимость, что может сделать приобретение здесь квартиры недоступным для многих. Даже арендная плата здесь часто имеет значительные цифры.
Например, за небольшую однокомнатную квартиру владельцы часто просят от 20 тысяч рублей. Студия со всеми удобствами в новостройке может стоить от 30 тысяч рублей. Что касается покупки, цены на однокомнатные квартиры в этом районе могут начинаться от 5,5 миллиона рублей и выше, в зависимости от расположения, планировки и уровня комфорта.
На второе место по престижности ростовчане ставят Ленинский район, который также является историческим и административным центром Ростова. Здесь находится мэрия, а также представлены музеи, банки и торговые центры. Район простирается по обеим берегам реки Дон и славится красивыми набережными, парками и скверами.
Преимущества проживания в этом районе трудно переоценить. Здесь находятся все муниципальные объекты, крупные клиники, вузы и торговые центры. Близость Кировского района с его деловыми и развлекательными заведениями также является большим плюсом. Местность обильно зеленая, что создает возможности для приятных прогулок.
Среди недостатков стоит отметить загрязнение воздуха из-за автомобильных выбросов, высокую плотность населения и наличие ряда мелких предприятий, негативно влияющих на атмосферу.
В Ленинском районе представлена разнообразная застройка: от величественных «сталинок» до частного сектора, от серых блочных пятиэтажек до ультрасовременных элитных высотных зданий. Соответственно, разброс цен на недвижимость здесь очень велик. В среднем, однокомнатную квартиру в бюджетном новострое можно приобрести за 5,5 — 6,5 миллионов рублей, а аренда подобной квартиры обойдется в 17 тысяч рублей ежемесячно.
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