Какой самый престижный район Ростова-на-Дону и почему

Например, за небольшую однокомнатную квартиру владельцы часто просят от 20 тысяч рублей. Студия со всеми удобствами в новостройке может стоить от 30 тысяч рублей. Что касается покупки, цены на однокомнатные квартиры в этом районе могут начинаться от 5,5 миллиона рублей и выше, в зависимости от расположения, планировки и уровня комфорта.