На участке М-4 «Дон» в Ростовской области разрешили разгоняться до 110 км в час

Речь идет об участке М-4 «Дон» с 1091-го по 1119-й километры — от Батайска до села Самарское. С 15 апреля там ввели летний скоростной режим. Разгоняться там разрешили до 110 километров в час. Ранее максимальная разрешённая скорость составляла 90 километров в час.