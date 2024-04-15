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Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

На участке М-4 «Дон» в Ростовской области разрешили разгоняться до 110 км в час

На участке М-4 «Дон» в Ростовской области разрешили разгоняться до 110 км в час

15 апреля 2024, 12:36
Фото: Unsplash
На участке М-4 «Дон» в Ростовской области разрешили разгоняться до 110 км в час
С 90 до 110 километров в час разрешили разгоняться на одном из отрезков федеральной трассы в Ростовской области, сообщил «Автодор».

Речь идет об участке М-4 «Дон» с 1091-го по 1119-й километры — от Батайска до села Самарское. С 15 апреля там ввели летний скоростной режим. Разгоняться там разрешили до 110 километров в час. Ранее максимальная разрешённая скорость составляла 90 километров в час.

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На участке М-4 «Дон» в Ростовской области разрешили разгоняться до 110 км в часНа участке М-4 «Дон» в Ростовской области разрешили разгоняться до 110 км в час
На участке М-4 «Дон» в Ростовской области разрешили разгоняться до 110 км в час
Фото: Яндекс. Карты

Об изменениях скоростного режима на других участках М-4 «Дон» в «Автодоре» сообщат дополнительно.

Напомним, к лету на федеральной трассе запустят движение с 804-го по 933-й километры. Сейчас там идет масштабная реконструкция. Часть дороги сделают шестиполосной.

Ранее автомобилистов предупредили о ливнях на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. В регионе также прогнозируются грозы и сильный ветер.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Дороги#Трасса М-4 "Дон" в Ростовской области#ГК «Автодор»
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