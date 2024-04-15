На участке М-4 «Дон» в Ростовской области разрешили разгоняться до 110 км в час

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Речь идет об участке М-4 «Дон» с 1091-го по 1119-й километры — от Батайска до села Самарское. С 15 апреля там ввели летний скоростной режим. Разгоняться там разрешили до 110 километров в час. Ранее максимальная разрешённая скорость составляла 90 километров в час.
Об изменениях скоростного режима на других участках М-4 «Дон» в «Автодоре» сообщат дополнительно.
Напомним, к лету на федеральной трассе запустят движение с 804-го по 933-й километры. Сейчас там идет масштабная реконструкция. Часть дороги сделают шестиполосной.
Ранее автомобилистов предупредили о ливнях на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. В регионе также прогнозируются грозы и сильный ветер.