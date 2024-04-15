rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Найдено новое переносимое клещами смертельное заболевание

Найдено новое переносимое клещами смертельное заболевание

15 апреля 2024, 12:38
Фото: Изображение Midjourney
Эксперты выявили новое заболевание, переносимое клещами. Заражение им может привести к летальному исходу.

Как пишет newia.ru, клещи являются переносчиками десятка разных инфекций. При этом многие из заболеваний могут приводить к очень тяжелым для человека последствиям, бывает и летальный исход. Заражение происходит через укус насекомого, и в некоторых случаях человек от одного клеща может заразиться сразу несколькими инфекциями. Самыми распространенными из таких заболеваний являются боррелиоз, эрлихиоз, энцефалит, туляремия.

В России вакцинация проводится только от клещевого энцефалита, а от остальных заболеваний вакцины нет. По этой причине эксперты рекомендуют соблюдать меры предосторожности при выезде на природу и во время прогулок в период активности клещей. В случае обнаружения на теле клеща необходимо незамедлительно обратиться за профессиональной помощью.

Некоторое время назад вирусолог Николай Малышев рассказал о новой инфекции, которой можно заразиться через укус насекомого, — конго-крымской геморрагической лихорадке. Этот вирус опасен, так как во многих случаях приводит к летальному исходу. Эксперт подчеркнул, что заразиться этим заболеванием можно в Крыму и южных регионах Российской Федерации. При этом, по словам медицинских работников, от данного вируса нет вакцины. По этой причине с апреля по июль — в период клещевой активности — рекомендуется соблюдать осторожность.

Кроме этого, ни при каких обстоятельствах нельзя давить клеща, поскольку большинство инфекционных заболеваний переносятся именно таким образом.

Подпишитесь
В Ростовской области устроили свинарник в ЖК и нашли пробитое под землю дно
Сегодня, 15:13
Осы, черви и клещи: что еще съедают ростовчане вместе с любимыми ягодами
Сегодня, 10:44
В Ростовской области стали массово скупать землю в 2024 году
Сегодня, 15:13
Ученый РАН рассказал, чем опасен новый многоводный период в Ростовской области
Сегодня, 14:47
Собственники «бабушкиных» квартир в Ростове не могут продать свое жилье
Сегодня, 14:50
Риелтор предупредила о скачке цен на вторичную недвижимость в Ростове к лету
Сегодня, 11:28
"