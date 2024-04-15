Найдено новое переносимое клещами смертельное заболевание

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Как пишет newia.ru, клещи являются переносчиками десятка разных инфекций. При этом многие из заболеваний могут приводить к очень тяжелым для человека последствиям, бывает и летальный исход. Заражение происходит через укус насекомого, и в некоторых случаях человек от одного клеща может заразиться сразу несколькими инфекциями. Самыми распространенными из таких заболеваний являются боррелиоз, эрлихиоз, энцефалит, туляремия.
В России вакцинация проводится только от клещевого энцефалита, а от остальных заболеваний вакцины нет. По этой причине эксперты рекомендуют соблюдать меры предосторожности при выезде на природу и во время прогулок в период активности клещей. В случае обнаружения на теле клеща необходимо незамедлительно обратиться за профессиональной помощью.
Некоторое время назад вирусолог Николай Малышев рассказал о новой инфекции, которой можно заразиться через укус насекомого, — конго-крымской геморрагической лихорадке. Этот вирус опасен, так как во многих случаях приводит к летальному исходу. Эксперт подчеркнул, что заразиться этим заболеванием можно в Крыму и южных регионах Российской Федерации. При этом, по словам медицинских работников, от данного вируса нет вакцины. По этой причине с апреля по июль — в период клещевой активности — рекомендуется соблюдать осторожность.
Кроме этого, ни при каких обстоятельствах нельзя давить клеща, поскольку большинство инфекционных заболеваний переносятся именно таким образом.