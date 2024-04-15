Найдено новое переносимое клещами смертельное заболевание

Некоторое время назад вирусолог Николай Малышев рассказал о новой инфекции, которой можно заразиться через укус насекомого, — конго-крымской геморрагической лихорадке. Этот вирус опасен, так как во многих случаях приводит к летальному исходу. Эксперт подчеркнул, что заразиться этим заболеванием можно в Крыму и южных регионах Российской Федерации. При этом, по словам медицинских работников, от данного вируса нет вакцины. По этой причине с апреля по июль — в период клещевой активности — рекомендуется соблюдать осторожность.