rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Неадекватный пассажир избил битой водителя в Ростовской области

Неадекватный пассажир избил битой таксиста в Ростовской области

15 апреля 2024, 14:30
Фото: Unsplash
Неадекватный пассажир избил битой водителя в Ростовской области

Пассажир избил битой таксиста в Ростовской области

В Шахтах водитель такси получил травмы после конфликта с пассажиром, подробностями поделились в управлении полиции по Ростовской области.

Инцидент произошел накануне вечером. Водитель рассказал полицейским, что у него произошел конфликт с пассажиром. После словесной перепалки клиент начал разносить машину битой. Сам водитель также получил травмы и обратился за помощью к медикам.

Двое ростовчан пострадали во время массовой драки в парке имени Горького
Узнать подробнее
После словесной перепалки клиент начал разносить машину битой.
Видео: КВУ Шахты

Дебошир, разнесший авто и напавший на таксиста, сбежал с места происшествия. Однако его личность уже установили полицейские.

«В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение в соответствии с законодательством», — заключили в МВД.

Ранее массовую драку устроили водители прямо на трассе в Ростовской области.

Читайте также:
Массовую драку устроили водители прямо на трассе в Ростовской областиВ Таганроге водитель протаранил остановку общественного транспортаНеизвестные жестоко убили инженера в Ростовской области и отрезали ему уши
#Виктория Прутковская#Новости#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Нападение#Шахты#Полиция#Транспорт#18+#Происшествия
Подпишитесь
В Ростовской области устроили свинарник в ЖК и нашли пробитое под землю дно
Сегодня, 15:13
Осы, черви и клещи: что еще съедают ростовчане вместе с любимыми ягодами
Сегодня, 10:44
В Ростовской области стали массово скупать землю в 2024 году
Сегодня, 15:13
Ученый РАН рассказал, чем опасен новый многоводный период в Ростовской области
Сегодня, 14:47
Собственники «бабушкиных» квартир в Ростове не могут продать свое жилье
Сегодня, 14:50
Риелтор предупредила о скачке цен на вторичную недвижимость в Ростове к лету
Сегодня, 11:28
"