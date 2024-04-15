Неадекватный пассажир избил битой таксиста в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Инцидент произошел накануне вечером. Водитель рассказал полицейским, что у него произошел конфликт с пассажиром. После словесной перепалки клиент начал разносить машину битой. Сам водитель также получил травмы и обратился за помощью к медикам.
Дебошир, разнесший авто и напавший на таксиста, сбежал с места происшествия. Однако его личность уже установили полицейские.
«В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение в соответствии с законодательством», — заключили в МВД.
Ранее массовую драку устроили водители прямо на трассе в Ростовской области.