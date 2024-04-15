«Огненный выпуск» Великой Отечественной: легендарный ростовский хирург Петр Коваленко

А еще Петр Петрович отличался солдатской смекалкой и изобретательным умом ученого. Вот что об этом написано в книге «Хирургия на Дону»: «1121-й стрелковый полк, где служил Петр Коваленко, зимой 1941 г. вел тяжелые бои на Изюм-Барвенковском направлении. Обильные снегопады, пурга и тридцатиградусные морозы значительно усложнили труд военных медиков. Требовалась организация помощи не только раненым, но и обмороженным, количество которых все более возрастало. Молодой врач Коваленко в то время одним из первых применил способ отогревания обмороженных участков тела водой комнатной температуры. Новый способ во фронтовых условиях оправдал себя. Вскоре его стали применять во многих соединениях.