«Огненный выпуск» Великой Отечественной: легендарный ростовский хирург Петр Коваленко

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Он долгие годы заведовал кафедрой госпитальной хирургии в Ростовском государственном медицинском университете, был автором многих монографий и изобретений.
А еще Петра Петровича можно назвать настоящим героем Великой Отечественной войны. Он окончил Ростовский медицинский институт в 1941 году, это был так называемый «огненный выпуск». Тогда вместе с молодыми докторами, которые прошли обучение, если так можно выразиться, по ускоренной программе, на фронт отправились профессора и преподаватели Ростовского мединститута.
Конечно, «огненный выпуск» был особым. Дело в том, что в мединституте учатся шесть лет, затем проходят специализацию, раньше это называлось интернатурой, желающие продолжали обучение в ординатуре еще два года, становясь квалифицированными специалистами в своих медицинских профессиях. В годы Великой Отечественной войны «роскошь» столь длительного обучения позволить себе никто не мог.
Не могу не отметить, что три четверти докторов «огненного выпуска» были удостоены государственных наград.
Свой фронтовой путь многие ростовские доктора закончили начальниками госпиталей, а после демобилизации возглавили кафедры родного вуза.
Как написано в книге «Хирургия на Дону» (1996), Петр Петрович Коваленко воевал отважно: «Когда выбыл из строя командир медико-санитарного батальона 77-й стрелковой дивизии, было решено назначить вместо него капитана медицинской службы, молодого коммуниста П. П. Коваленко. Он в короткое время изучил специфику работы медсанбата, приобрел командирские навыки − словом, быстро вошел в коллектив. В истории 77-й Краснознаменной Симферопольской ордена Суворова II степени имени Серго Орджоникидзе стрелковой дивизии сказано: „Личный состав медико-санитарного батальона, которым командовал майор медицинской службы Петр Петрович Коваленко, мужеством своим, самоотверженностью, высоким мастерством спас от гибели и снова возвратил в строй сотни, тысячи солдат, сержантов и офицеров. Только в боях за овладение Сапун-горой и освобождение города-героя Севастополя начальник медсанбата в течение пяти суток не покидал операционную палату и лично оказывал ежедневно помощь 100−150 раненым воинам“.
За активное участие в боях на крымской земле доктор Коваленко был награжден орденом Красной Звезды.
А еще Петр Петрович отличался солдатской смекалкой и изобретательным умом ученого. Вот что об этом написано в книге «Хирургия на Дону»: «1121-й стрелковый полк, где служил Петр Коваленко, зимой 1941 г. вел тяжелые бои на Изюм-Барвенковском направлении. Обильные снегопады, пурга и тридцатиградусные морозы значительно усложнили труд военных медиков. Требовалась организация помощи не только раненым, но и обмороженным, количество которых все более возрастало. Молодой врач Коваленко в то время одним из первых применил способ отогревания обмороженных участков тела водой комнатной температуры. Новый способ во фронтовых условиях оправдал себя. Вскоре его стали применять во многих соединениях.
Петр Петрович Коваленко вернулся в Ростовский государственный мединститут в феврале 1946 года. С января 1957 года он заведовал кафедрой общей хирургии, а с 1961-го − возглавил кафедру госпитальной хирургии. С 1959 по 1963 годы Петр Петрович являлся ректором Ростовского государственного медицинского института.
Профессор Коваленко оставил яркий след в науке, им была проведена огромная научная работа по вопросам, связанным с трансплантацией органов человека − почек, печени, поджелудочной железы. Петр Петрович писал монографии, посвященные трансплантологии.
Можно сказать, в том, что сегодня в Ростове пересаживают органы, в том числе и почки, нуждающимся пациентам, есть несомненная и большая заслуга профессора Коваленко. Во всяком случае, своими научными трудами он внес огромный вклад в трансплантологию.
За свою трудовую жизнь Петр Петрович Коваленко был награжден многими медалями и почетными грамотами, а также орденами Отечественной войны I и II степеней. Долгие годы Коваленко являлся членом редколлегии российского научного журнала «Хирургия», более тридцати лет руководил Ростовским областным обществом хирургов, в научном мире его считают одним из основоположников ростовской хирургической школы.
Уверен, что память о выдающемся хирурге, почетном гражданине Ростова-на-Дону Петре Петровиче Коваленко должна быть увековечена в нашем городе.
Георгий Багдыков