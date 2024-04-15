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Published Сегодня, 16:14

Modified Сегодня, 16:16

Updated Сегодня, 16:16

В Ростове остановки общественного транспорта обновят и отдадут в концессию

Остановки в Ростове отдадут на содержание частной компании

15 апреля 2024, 16:14
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
В Ростове остановки общественного транспорта обновят и отдадут в концессию
В Ростове остановки общественного транспорта обновят и отдадут в концессию, этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем заседании гордумы.

Власти сейчас занимаются проработкой концессионного соглашения. По нему, частная компания, имя которой не раскрывается, установит в городе новые остановки общественного транспорта. Впоследствии концессионер займется обслуживанием и ремонтом остановок исключительно за свой счет.

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У всех остановок будет единый стиль. На них разместят рекламные стенды, информационное и навигационное табло.

Ранее об этом предложении подробно рассказал замглавы администрации Ростова Юрий Овчинников. Он пообещал также, что с остановок уберут торговые ларьки.

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