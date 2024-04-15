Остановки в Ростове отдадут на содержание частной компании

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Власти сейчас занимаются проработкой концессионного соглашения. По нему, частная компания, имя которой не раскрывается, установит в городе новые остановки общественного транспорта. Впоследствии концессионер займется обслуживанием и ремонтом остановок исключительно за свой счет.
У всех остановок будет единый стиль. На них разместят рекламные стенды, информационное и навигационное табло.
Ранее об этом предложении подробно рассказал замглавы администрации Ростова Юрий Овчинников. Он пообещал также, что с остановок уберут торговые ларьки.