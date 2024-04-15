Осы, черви и клещи: что еще съедают ростовчане вместе с любимыми ягодами

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
С детства нас учат, что руки нужно мыть с мылом, а фрукты-овощи с грядки есть нельзя. Но даже эти прописные истины не могут гарантировать, что в вашем пищеводе не окажется созданий, которых вы вовсе не хотели есть.
Клубника, шокирующие подробности о которой опубликовало издание The Indian Express, оказалась для человека безопасной. Если, конечно, верить диетологу Дженни Шмидт, которая заверила, что крошечные белые насекомые — это личинки плодовой мушки.
На ростовских рынках сейчас самый разгар продажи ранней клубники, голубики, других ягод, фруктов и овощей. Мы выяснили, кто на них обитает и что эти микроорганизмы могут сделать с человеком.
Кроме клубники, ежегодно на прилавках и в супермаркетах можно отыскать голубику. Казалось бы, на гладкой ягоде темно-синего цвета вредители должны быть хорошо заметны. Но это не всегда так.
Фермер из Ростовской области Михаил Попушой рассказывает, что среди ягод могут прятаться гусеницы.
«На сами ягоды может откладывать яйца фруктовая моль. Из этих яиц вылупляются гусеницы, которые выгрызают голубику изнутри. Прямо под кожицу ягоды откладывает яйца яблочная пестрокрылка. Обычно через пару недель такая ягода скукоживается и уже непригодна к пище», — рассказывает эксперт.
Про клопов в малине ходят анекдоты, байки и поговорки. Однако мало, кого какой-то крошечный белый жук останавливает от поедания любимой ягоды. Между тем, в ягодах малины живут не только клопы.
Михаил Попушой дополняет этот список малинным жуком. Его желтоватые пятнистые личинки вгрызаются в ягоду и питаются плодоложем — беловатым конусом, к которому крепится ягода. На нем же живут гусеницы малинной почковой моли.
«Мы шутим, что перед тем, как малину съесть надо заглянуть внутрь и проверить, не ест ли ее кто еще. А если что-то на языке шевелится — надо жевать быстрее», — смеется фермер.
Иногда в ягодах живут вовсе не микроскопические насекомые. Например, червячка в вишне или черешне можно заметить и невооруженным взглядом. Внешне его наличие в ягоде почти незаметно. Только при детальном разглядывании на вишне обнаружится маленькая темно-коричневая точка. Именно здесь вишневая муха отложила личинки. Белые червячки могут вырастать до 6 миллиметров.
«Эта муха может класть личинки в абрикос, черешню. Плоды могут не выглядеть внешне поврежденными, но к тому времени, как личинке будет пора из него выходить — начнет гнить», — объясняет эксперт.
Ростовский энтомолог Евгений Щупин замечает, что практически каждый ростовчанин съедает несколько сотен граммов насекомых за год.
«Проводились многочисленные исследования, в ходе которых были выявлены самые распространенные насекомые, которые попадают в наш организм вместе с пищей. От их поедания никто не застрахован, мы даже не замечаем их», — рассказывает эксперт.
На первом месте по популярности трипсы и тля. Эти крошечные насекомые обитают на капусте, брокколи и различных видах зелени.
Они, по словам энтомолога, есть даже на замороженных овощах. Хорошо, что тоже в замороженном виде.
Вторые по популярности — плодовые мушки. Они поражают почти все виды фруктов, овощей, ягод и грибов. В мире существуют сотни разновидностей этих мушек, поэтому спектр их излюбленного меню так широк.
«Привычные для наших широт плодовые мушки для человека не опасны. А вот тропические их разновидности, тропическая мушка, например, могут переносить опасные заболевания, такие как миаз, когда личинка поселяется в человеке, и холера. Они встречаются в тропических фруктах, но на таможне обычно подобное попадает под тщательный досмотр», — успокаивает энтомолог.
Евгений Щукин добавляет, что в наш рацион попадают даже клещи. Они селятся в пшенице и на больших производствах могут попадать в хлебопекарную муку.
В случае с инжиром, который совсем скоро появится на прилавках, все выглядит куда ужаснее: вместе с плодом человек может съесть ос, которых уже съел и переварил сам инжир.
Фермер Михаил Попушой объясняет, что инжир — это вовсе не ягода и не фрукт, а цветок, который пестиками и тычинками завернут внутрь лепестков, которые ошибочно принимают за кожицу плода. Для опыления такого необычного плода и осы нужны необычные. Они меньше обычных в несколько раз и темно серым окрасом больше похожи на мух.
«Опыляют инжир самки, которые проникают в цветок через узкое отверстие. Они попутно откладывают яйца, но вылупиться они могут только в мужских цветах — такой инжир в продажу не поступает. А вот в женском яйца погибают. И если вдруг самка застрянет в инжире — он ее переварит», — рассказывает эксперт.
Агрохимик Елена Кушерева добавляет, что тельца ос цветок превращает в белки, поэтому человек даже не заметит, что с инжиром, который он ест, что-то не так.
По мнению ростовского диетолога Анастасии Кривошей, случайное поедание крошечных насекомых вместе с фруктами и ягодами ничем опасным человеку не грозит.
«Пищевое отравление или рой размножающихся в вашем организме насекомых вы не получите. Обычно насекомые, которые живут на плодовых растениях не способны к размножению в теле человека. Они попадут в пищевод и переварятся также, как и все остальное», — заявляет эксперт.
Гораздо больше вреда могут нанести химикаты, которыми фермеры обрабатывают свою продукцию от вредителей.
«От химикатов можно получить и пищевое отравление, и интоксикацию. Кроме того, на ягоды и фрукты во время перевозки и продажи налипает различная пыль», — предупреждает диетолог.
Чтобы избавить себя от поедания жучков и червячков, а также тщательно отмыть плоды от химикатов диетолог советует замачивать их солевом или содовом растворе (одна часть соли или соды на 10 частей воды) не менее, чем на 10 минут.
Такой способом подойдет для всех фруктов, овощей и ягод, в том числе и для нежной малины, которая повреждается даже от слабого напора воды.
«Замачивание поможет избавиться от большой части пестицидов и насекомых. После замачивания в растворе обязательно смените воду и немного прополощите ягоды в чистой воде», — советует Анастасия Кривошей.
Для лучшего воду для ополаскивания можно менять несколько раз.
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