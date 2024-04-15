rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:52

Published Сегодня, 15:52

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

Уровень воды в реке Дон поднимется выше неблагоприятной отметки

Подъем воды в реке Дон может грозить подтоплениями в Ростовской области

15 апреля 2024, 15:52
Фото: 1MI
Уровень воды в реке Дон поднимется выше неблагоприятной отметки
Уровень воды в реке Дон поднимется выше неблагоприятной отметки, предупредили в управлении МЧС по Ростовской области.

Нагон воды ожидается в районе Ростова-на-Дону, Азова и Аксая. Там местами уровень воды в Дону превысит неблагоприятную отметку на 40 сантиметров. Ожидать опасности стоит до конца суток 15 апреля и в течение 16 апреля.

Эколог рассказал, какие территории Ростовской области может затопить при паводках
Узнать подробнее

Местным жителям рекомендуется проявить бдительность на случай опасности подтопления территорий.

Ранее ученый РАН Михаил Болгов рассказал RostovGazeta, чем опасен новый многоводный период в Ростовской области. Он предупредил о повышении уровня грунтовых вод. Массовое подтопление территорий в регионе фиксируется с прошлого года.

Также океанолог Игорь Медведев призвал готовиться к крупным наводнениям в Ростовской области. Он связал это с изменениями климата. Подтоплений, по словам эксперта, стоит ждать на территориях рядом с Таганрогским заливом и Азовским морем.

Напомним, власти сообщали о готовности к возможным ЧС в Ростовской области.

Читайте также:
В МЧС предупредили о подтоплениях в Ростовской областиАвтомобилистов предупредили о ливнях на трассе М-4 «Дон» в Ростовской областиУченый РАН рассказал, чем опасен новый многоводный период в Ростовской области
#Виктория Прутковская#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азов#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
В Ростовской области устроили свинарник в ЖК и нашли пробитое под землю дно
Сегодня, 15:13
Осы, черви и клещи: что еще съедают ростовчане вместе с любимыми ягодами
Сегодня, 10:44
Собственники «бабушкиных» квартир в Ростове не могут продать свое жилье
Сегодня, 14:50
В Ростовской области стали массово скупать землю в 2024 году
Сегодня, 15:13
Пьяный подросток зарезал бездомного на Парамоновских складах в Ростове
Сегодня, 16:41
«Огненный выпуск» Великой Отечественной: легендарный ростовский хирург Петр Коваленко
Сегодня, 15:17
"