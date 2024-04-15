Подъем воды в реке Дон может грозить подтоплениями в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Нагон воды ожидается в районе Ростова-на-Дону, Азова и Аксая. Там местами уровень воды в Дону превысит неблагоприятную отметку на 40 сантиметров. Ожидать опасности стоит до конца суток 15 апреля и в течение 16 апреля.
Местным жителям рекомендуется проявить бдительность на случай опасности подтопления территорий.
Ранее ученый РАН Михаил Болгов рассказал RostovGazeta, чем опасен новый многоводный период в Ростовской области. Он предупредил о повышении уровня грунтовых вод. Массовое подтопление территорий в регионе фиксируется с прошлого года.
Также океанолог Игорь Медведев призвал готовиться к крупным наводнениям в Ростовской области. Он связал это с изменениями климата. Подтоплений, по словам эксперта, стоит ждать на территориях рядом с Таганрогским заливом и Азовским морем.
Напомним, власти сообщали о готовности к возможным ЧС в Ростовской области.