Процесс верификации продавцов через Госуслуги вышел на новый уровень

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Онлайн-торговля становится все более популярной в России, поэтому этот сегмент постоянно растет и развивается. Если ранее пользователи покупали на различных платформах на свой страх и риск, то теперь продавцам дают возможность подтвердить свои честные намерения и таким образом получить еще больше клиентов.
Вместе с этим неотъемлемой частью нашей жизни стали Госуслуги, позволяющие, не выходя из дома, получить огромное количество услуг. В том числе продавцы торговых онлайн площадок могут пройти верификацию с помощью этого сервиса.
К примеру, два года назад на Авито запустили верификацию с помощью Госуслуг. Тогда это был эксперимент Минцифры.
До настоящего момента только владельцы мобильных устройств с операционными системами Android и iOS могли попробовать это, используя приложение «Госключ». После завершения проверки присваивали значок «Есть аккаунт на Госуслугах».
Теперь пользователи могут подтвердить подлинность своего профиля в несколько кликов. Это касается всех частных продавцов и самозанятых на любой версии платформы — в приложении, мобильной версии сайта или на компьютере.
После прохождения проверки пользователи получают значок «Документы проверены» или «Самозанятый».
Для подтверждения профиля уже не требуется приложение «Госключ» — верификация осуществляется непосредственно через портал Госуслуг. Процесс верификации доступен в личном кабинете в разделе «Управление профилем», где пользователи могут выбрать проверку для частных лиц или самозанятых.
Директор по продукту департамента доверия и безопасности Авито Наталья Юматова со ссылкой на проведенный опрос рассказала, что более 33% покупателей доверяют именно проверке, пройденной через Госуслуги.