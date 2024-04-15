Процесс верификации продавцов через Госуслуги вышел на новый уровень

Онлайн-торговля становится все более популярной в России, поэтому этот сегмент постоянно растет и развивается. Если ранее пользователи покупали на различных платформах на свой страх и риск, то теперь продавцам дают возможность подтвердить свои честные намерения и таким образом получить еще больше клиентов.