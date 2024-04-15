Пьяный подросток зарезал бездомного на Парамоновских складах в Ростове

Известно, что убийство произошло еще в начале апреля на территории Парамоновских складов. По предварительным данным, 16-летний подросток, будучи пьяным, встретил бездомного 61-летнего мужчину. Несовершеннолетний напал на него с ножом и зарезал. После оперативных мероприятий юношу задержали, сообщает ТАСС.