Пьяный подросток зарезал бездомного на Парамоновских складах в Ростове

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
Известно, что убийство произошло еще в начале апреля на территории Парамоновских складов. По предварительным данным, 16-летний подросток, будучи пьяным, встретил бездомного 61-летнего мужчину. Несовершеннолетний напал на него с ножом и зарезал. После оперативных мероприятий юношу задержали, сообщает ТАСС.
В отношении подростка возбуждено уголовное дело об убийстве. Сейчас он заключен под стражу. Несовершеннолетний признал вину и дал показания на месте преступления.
Что стало причиной зверской расправы, не уточняется. Информация уточняется.
Ранее сообщалось, что в Ростове осудят пару, убившую дочь-младенца и спрятавшую ее в холодильник. Расследование громкого уголовного дела заняло почти год.