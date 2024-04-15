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Пьяный подросток зарезал бездомного на Парамоновских складах в Ростове

Пьяный подросток зарезал бездомного на Парамоновских складах в Ростове

15 апреля 2024, 16:41
Фото: rostovgazeta.ru
Пьяный подросток зарезал бездомного на Парамоновских складах в Ростове
В Ростове задержали несовершеннолетнего, убившего мужчину, пишет ТАСС со ссылкой на следственный комитет Ростовской области.

Известно, что убийство произошло еще в начале апреля на территории Парамоновских складов. По предварительным данным, 16-летний подросток, будучи пьяным, встретил бездомного 61-летнего мужчину. Несовершеннолетний напал на него с ножом и зарезал. После оперативных мероприятий юношу задержали, сообщает ТАСС.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело об убийстве. Сейчас он заключен под стражу. Несовершеннолетний признал вину и дал показания на месте преступления.

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Что стало причиной зверской расправы, не уточняется. Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что в Ростове осудят пару, убившую дочь-младенца и спрятавшую ее в холодильник. Расследование громкого уголовного дела заняло почти год.

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