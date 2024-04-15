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Published Сегодня, 08:20

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Updated Сегодня, 08:22

Ростовчане хотят засудить соседа за свинью в квартире

Развели свинарник: жители Ростова хотят засудить соседа, который завел поросенка

15 апреля 2024, 08:20
Фото: Pxhere
Ростовчане хотят засудить соседа за свинью в квартире

Ростовчане хотят засудить соседа за свинью в квартире

Жители Ростова-на-Дону хотят обратиться в суд из-за соседа, который в своей квартире завел поросенка, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

После появления нового питомца у соседей оказалось много жалоб, в том числе на грязь, вонь и визги. Другие считают, что такой обитатель опасен для детей.

Неприятный запах в одной из высоток нового ЖК появился еще осенью минувшего года, а позже жильцам удалось вычислить квартиру, из которой он идет. Владелец пообещал, что приучит своего мини-пига к лотку и запах пропадет, но этого не произошло.

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После появления нового питомца у соседей оказалось много жалоб, в том числе на грязь, вонь и визги
Видео: ТГ don_mash

Отмечается, что недовольные жильцы обращались в различные инстанции, но помочь им не смогли.

«Чиновники плохого содержания животного не увидели. А Роспотребнадзор объяснил, что не может проверять физлиц», — говорится в публикации.

Ранее зараженную АЧС свинину закупили предприятия Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Общество#Видео#Ростов-на-Дону
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