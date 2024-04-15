Развели свинарник: жители Ростова хотят засудить соседа, который завел поросенка

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
После появления нового питомца у соседей оказалось много жалоб, в том числе на грязь, вонь и визги. Другие считают, что такой обитатель опасен для детей.
Неприятный запах в одной из высоток нового ЖК появился еще осенью минувшего года, а позже жильцам удалось вычислить квартиру, из которой он идет. Владелец пообещал, что приучит своего мини-пига к лотку и запах пропадет, но этого не произошло.
Отмечается, что недовольные жильцы обращались в различные инстанции, но помочь им не смогли.
«Чиновники плохого содержания животного не увидели. А Роспотребнадзор объяснил, что не может проверять физлиц», — говорится в публикации.
Ранее зараженную АЧС свинину закупили предприятия Ростовской области.