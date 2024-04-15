Риелтор предупредила о скачке цен на вторичную недвижимость в Ростове к лету

Собеседница разъясняет, что многие эксперты уверены в том, что цены на жилье в Ростове будут снижаться. Повод к этому задало затишье на рынке недвижимости в феврале и марте 2024 года. В эти месяцы, по прогнозам экспертов, люди адаптировались к новой информации о повышении процентной ставки годовых, привыкали к ней.