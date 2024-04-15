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Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Риелтор Загоренко разъяснила, почему к лету 2024 цены на жилье в Ростове станут выше

Риелтор предупредила о скачке цен на вторичную недвижимость в Ростове к лету

15 апреля 2024, 11:28
Фото: rostov-gorod.ru
Риелтор Загоренко разъяснила, почему к лету 2024 цены на жилье в Ростове станут выше

Квартиры на вторичном рынке в Ростове подорожают к лету

Риелтор Елена Загоренко сообщила RostovGazeta, что сумма на покупку жилья в новостройках Ростова увеличится к лету 2024 года из-за завершения программы господдержки.

Собеседница разъясняет, что многие эксперты уверены в том, что цены на жилье в Ростове будут снижаться. Повод к этому задало затишье на рынке недвижимости в феврале и марте 2024 года. В эти месяцы, по прогнозам экспертов, люди адаптировались к новой информации о повышении процентной ставки годовых, привыкали к ней.

«Но фоне этого, объектов в Ростове накопилось много, а покупателей не было. Многие собственники квартир начали снижать цены. Только сейчас рынок стал постепенно оживать», — отмечает Елена Загоренко.
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Однако спрогнозировать, что будет с ценами на недвижимость летом 2024 года, по мнению эксперта, практически невозможно.

По словам риелтора, прежде у ростовчан при покупке квартир в новостройках была возможность оформления льготного кредитования в рамках семейной ипотеки или господдержки. Однако с 1 июля 2024 года программа господдержки будет завершена.

«Если останется только семейная ипотека, то многие обратят внимание на вторичное жилье. Его и сейчас выгоднее покупать, если есть возможность расплатиться наличными. Это квартиры с готовым ремонтом, только въезжай и живи. Поэтому к лету 2024 года ожидается оживление на вторичном рынке», — резюмирует спикер.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему цены на жилье не будут снижаться на Дону.

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