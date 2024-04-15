Роман Корниец предложил ввести целевой сбор на утилизацию одноразовых мангалов

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 08:52
Копия его обращения к министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову находится в распоряжении RT.
Как объясняет активист, наступающий сезон открывает возможность для миллионов людей проводить время на свежем воздухе и готовить шашлыки на природе. Однако некоторые граждане оставляют после себя использованный металлический мангал, который они купили в магазине по дороге к месту отдыха.
«Большинство отдыхающих ведут себя ответственно и стараются оставлять место чистым и аккуратным. Но небольшая нечестная часть людей создает такое количество мусора, что возникает реальная угроза экологической катастрофы», — подчеркивается в обращении.
Согласно данной инициативе, Корниец предлагает рассмотреть возможность введения специального платежа за утилизацию одноразовых мангалов, шампуров и других временных товаров для готовки шашлыков на природе.
По его мнению, этот платеж может быть включен в их цену и полностью направлен на утилизацию.