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Роман Корниец предложил ввести целевой сбор на утилизацию одноразовых мангалов

15 апреля 2024, 08:50
Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец предлагает ввести специальный платеж за утилизацию одноразовых мангалов, шампуров и других временных товаров для готовки шашлыков на природе.

Копия его обращения к министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову находится в распоряжении RT.

Как объясняет активист, наступающий сезон открывает возможность для миллионов людей проводить время на свежем воздухе и готовить шашлыки на природе. Однако некоторые граждане оставляют после себя использованный металлический мангал, который они купили в магазине по дороге к месту отдыха.

«Большинство отдыхающих ведут себя ответственно и стараются оставлять место чистым и аккуратным. Но небольшая нечестная часть людей создает такое количество мусора, что возникает реальная угроза экологической катастрофы», — подчеркивается в обращении.

Согласно данной инициативе, Корниец предлагает рассмотреть возможность введения специального платежа за утилизацию одноразовых мангалов, шампуров и других временных товаров для готовки шашлыков на природе.

По его мнению, этот платеж может быть включен в их цену и полностью направлен на утилизацию.

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