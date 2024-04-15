Роман Корниец предложил ввести целевой сбор на утилизацию одноразовых мангалов

Как объясняет активист, наступающий сезон открывает возможность для миллионов людей проводить время на свежем воздухе и готовить шашлыки на природе. Однако некоторые граждане оставляют после себя использованный металлический мангал, который они купили в магазине по дороге к месту отдыха.